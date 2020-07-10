Политический аналитик, общественный деятель Алексей Калиниченко 9 июля объяснил значение фигуры Виктора Януковича в истории, его действия на посту президента во время государственного переворота и возможное политическое будущее

Янукович: юбилей, итоги © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Виктору Януковичу исполнилось 70 лет.

Он родился 9 июля 1950 года в поселке Жуковка Донецкой области. С 1997 по 2002 года занимал должность председателя Донецкой обладминистрации. В ноябре 2002 года был назначен на должность премьер-министра Украины. В 2004 году баллотировался в президенты Украины. С 2006 по 2007 года занимал должность премьер-министра Украины. С 2010 по 2014 года был президентом Украины. В феврале 2014 года из-за госпереворота на Украине Янукович сбежал в Россию.