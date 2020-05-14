Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— Ускорит ли политическая борьба на местных выборах децентрализацию Украины?
— Какую явку стоит ожидать на региональных выборах и почему?
— Насколько обновится управленческий и депутатский состав в регионах после выборов?
— Можем ли мы ожидать внесения изменений в Избирательный кодекс перед местными выборами?
В октябре 2020 года на Украине пройдут выборы в местные органы власти. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института — IRI Ukraine, недовольны местной властью преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы. А в Черкассах наибольший процент неопределившихся в своем выборе людей.