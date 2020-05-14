Политолог Андрей Золотарев рассказал о грядущих местных выборах. Соответствующее видео опубликовали 14 мая на YouTube-канале издания Ukraina.ru

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— Ускорит ли политическая борьба на местных выборах децентрализацию Украины?

— Какую явку стоит ожидать на региональных выборах и почему?

— Насколько обновится управленческий и депутатский состав в регионах после выборов?

— Можем ли мы ожидать внесения изменений в Избирательный кодекс перед местными выборами?