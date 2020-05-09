Житель украинской столицы в День Победы призвал сограждан помнить подвиг предков

«Есть веление души, сердца, и оно никем не финансируется. Я простой человек, пришел, купил за свои деньги цветы. Я каждый год прихожу сюда, у меня два деда погибли в Великую Отечественную Войну. Я сам воевал. Это моя святая обязанность», — подчеркнул мужчина.

«Сердце из души у народа не вынешь, потому что мы своих детей учим этой памяти», — добавил он и и призвал всех помнить свою историю.

9 мая 2020 года исполнилось 75 лет Великой Победе над фашизмом.

В этот день в киевском парке Вечной Славы прошла акция, посвященная Дню Победы.