Китаист Николай Вавилов рассказал, что происходит в Северной Корее и куда пропал лидер КНДР Ким Чен Ын

Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

— что пишут об исчезновении северокорейского лидера китайские и корейские СМИ;

— кому выгодно распространять информацию о смерти Ким Чен Ына;

— кто является наиболее вероятным преемником лидера КНДР;

Дракон расправил крылья. Чем Китай ответит Западу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

— как США могут использовать ситуацию в Северной Корее против Китая;

— как дальше будут развиваться взаимоотношения между Северной Кореей и Южной Кореей;

— какую политическую игру ведут власти острова Тайвань против Китая.

Ранее тайваньский парламент одобрил в первом чтении решение о проведении референдума по вопросу смены внешнего вида паспортов граждан острова. Предлагается исключить слово «Китай» на обложке паспорта.