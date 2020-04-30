Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:
— что пишут об исчезновении северокорейского лидера китайские и корейские СМИ;
— кому выгодно распространять информацию о смерти Ким Чен Ына;
— кто является наиболее вероятным преемником лидера КНДР;
- какой самый негативный сценарий транзита власти в КНДР;
— как США могут использовать ситуацию в Северной Корее против Китая;
— как дальше будут развиваться взаимоотношения между Северной Кореей и Южной Кореей;
— какую политическую игру ведут власти острова Тайвань против Китая.
Ранее тайваньский парламент одобрил в первом чтении решение о проведении референдума по вопросу смены внешнего вида паспортов граждан острова. Предлагается исключить слово «Китай» на обложке паспорта.