Эксперт также ответила на ряд актуальных вопросов:
— сможет ли власть проявить твердость и посадить Татьяну Черновол;
— дело об убийстве Бузины: почему расследование застопорилось;
— посадят ли виновных в убийстве Бузины при президенте Зеленском;
— изменения Регламента работы Верховной Рады: не является ли эта инициатива ограничением прав депутатов.
На прошлой неделе Государственное бюро расследований провело обыск дома Татьяны Черновол. Ей вручили подозрение в умышленном убийстве и вызвали на допрос. Убийство, в котором обвиняют Черновол, — это гибель сотрудника офиса Партии регионов. Офис был подожжен 18 февраля 2014 года участниками Евромайдана.