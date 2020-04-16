Украинский юрист Татьяна Монтян объяснила, почему уголовное дело против Татьяны Черновол — это чистый пиар. Соответствующее видео опубликовали 16 апреля на YouTube-канале издания Украина.ру

Обжалованию не подлежит. Суд избрал меру пресечения Татьяне Черновол © Facebook, Владимир Струмковский

— сможет ли власть проявить твердость и посадить Татьяну Черновол;

— дело об убийстве Бузины: почему расследование застопорилось;

— посадят ли виновных в убийстве Бузины при президенте Зеленском;

— изменения Регламента работы Верховной Рады: не является ли эта инициатива ограничением прав депутатов.

На прошлой неделе Государственное бюро расследований провело обыск дома Татьяны Черновол. Ей вручили подозрение в умышленном убийстве и вызвали на допрос. Убийство, в котором обвиняют Черновол, — это гибель сотрудника офиса Партии регионов. Офис был подожжен 18 февраля 2014 года участниками Евромайдана.