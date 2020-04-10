В 58-м выпуске рубрики «Вопрос/Ответ» Ростислав Ищенко ответил на следующие вопросы зрителей:

— Почему Центральный банк России не поддерживает курс рубля?

— Какие меры должна предпринять Россия, чтобы права крымчан не ущемляли за границей?

— Есть ли на Украине реальное наказание за пропаганду фашизма?

— Американские биологи создали коронавирус: правда или миф?

Ищенко VLOG: Когда закончится режим самоизоляции в России? © Скриншот из видео Украина.ру Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.

С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.