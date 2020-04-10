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— Какие меры должна предпринять Россия, чтобы права крымчан не ущемляли за границей?
— Есть ли на Украине реальное наказание за пропаганду фашизма?
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Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.