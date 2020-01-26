На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
На Украине анонсировали дату вторжения в Крым
© Facebook, Iryna Gerashchenko | Перейти в фотобанк
На днях председатель Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров анонсировал проведение 2 мая провокационной акции «Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства», в ходе которой провокаторы хотят попасть в Крым, прорвав границу.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

 