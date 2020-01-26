В восьмом выпуске спецпроекта «Крым. Отечество. Навсегда» журналисты Украина.ру развеивают фейки украинских СМИ о страхе жителей Крыма перед так называемым украинским маршем достоинства. Соответствующее видео опубликовали 26 января на YouTube-канале издания
На днях председатель Меджлиса крымскотатарского народа* Рефат Чубаров анонсировал проведение 2 мая провокационной акции «Мир — против насилия и оккупации. Марш достоинства», в ходе которой провокаторы хотят попасть в Крым, прорвав границу.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
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