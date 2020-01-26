В восьмом выпуске спецпроекта «Крым. Отечество. Навсегда» журналисты Украина.ру развеивают фейки украинских СМИ о страхе жителей Крыма перед так называемым украинским маршем достоинства. Соответствующее видео опубликовали 26 января на YouTube-канале издания

Украина.ру на Youtube Бондаренко: «Украинцы переусердствовали в желании понравиться нацистской Германии» — видео