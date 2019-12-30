- сможет ли ЛДНР отвоевать все территории в пределах Донецкой и Луганской областей?
— что означает термин «Финляндизация Украины»?
— Ленин заложил «мину замедленного действия» под союз государств?
— Динамика курса украинской гривны.
Ростислав Ищенко — политолог, публицист, историк, дипломат. После смены власти в Киеве уехал в Москву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины, в аппарате вице-премьер-министра и народного депутата Дмитрия Табачника, Администрации президента Украины.
С 2009 года — президент «Центра системного анализа и прогнозирования». Обозреватель МИА «Россия сегодня», автор книг, посвященных украинской политике.