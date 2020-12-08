По словам Скачко, сейчас на Украине завершается эпохальная битва между журналистами, еще исповедующими журналистские стандарты, включающие не только оперативность информирования, но и объективность точки зрения, с теми, кто полностью согласился работать в парадигме служения режиму внешнего управления Украиной.

На Украине в уходящем году на журналистов напали 74 раза
На Украине в уходящем году на журналистов напали 74 раза
© Facebook, Сергій Сай-Боднар/Укринформ
На прошлой неделе, 4 декабря, украинский телеканал "НАШ" включил в свой эфир представителя ЛНР в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы в Минске Родиона Мирошника. В студии присутствовали народные депутаты Украины.

После чего канал столкнулся со шквалом критики, а народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко призвала украинских политиков бойкотировать телеканал.