Можно ли говорить о том, что информационная политика Украины меняется в лучшую сторону, в скайп-интервью изданию Украина.ру рассказал журналист Владимир Скачко

По словам Скачко, сейчас на Украине завершается эпохальная битва между журналистами, еще исповедующими журналистские стандарты, включающие не только оперативность информирования, но и объективность точки зрения, с теми, кто полностью согласился работать в парадигме служения режиму внешнего управления Украиной.

На Украине в уходящем году на журналистов напали 74 раза © Facebook, Сергій Сай-Боднар/Укринформ Родиона Мирошника. В студии присутствовали народные депутаты Украины.

После чего канал столкнулся со шквалом критики, а народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко призвала украинских политиков бойкотировать телеканал.