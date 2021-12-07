Накануне переговоров президентов России и США тему военное напряжение максимально подогревали в украинском информационной поле. Дошло до того, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил Канаде, США и Великобритании разместить своих солдат на территории потенциального вторжения российских войск

Кроме того, Резников решил напугать европейцев новой волной беженцев — в этот раз из Украины и заявил, что, если начнется война между Россией и Украиной Европе надо приготовиться к тому, что из Украины будет до 5 млн беженцев. Предложения и инициативы министра обороны анализировали эксперты. Жизнь замечательных людишек. «Патриот» Алексей Резников © Алексей Резников/Фейсбук

Журналист Юрий Ткачев обратил внимание, что большинство украинского населения в случае «чего» в Европу не побежит: «Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину в Европу устремятся 3-5 миллионов украинских беженцев.

Интересно как. Всего 3-5 миллиона беженцев из 35-40 миллионов населения? 8-12 %? А остальные, выходит останутся с Путиным?

Зраду вы, господин Резников, какую-то рассказываете…

А может и нет. Ведь если из Украины в Европу сбегут все эти стерненки, лещенки и прочие гончаренки, то я Европе и правда не завидую. Хотя по-моему они заслужили».



Общественный деятель Александр Скубченко сообщил, что министр своими инициативами нарушает Конституцию Украины: «Галицкий нацист Резников, которого Зеленский назначил министром обороны Украины (Украины ли?) заявил, что «..в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. На этих территориях должны развеваться три флага — флаг Канады, флаг США и флаг Британии».

Статья 17 Конституции Украины запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз, а статья 19 требует, чтобы все должностные лица Украины действовали на основании и в способах, определённых Конституцией и законами Украины, а не как-то иначе. Иначе — это уже превышение власти и уголовное преступление.

Но министр Зеленского запросто так, открыто, грубо нарушает Конституцию Украины и приглашает Канаду, США и Британию к антиконституционной военной оккупации Украины. Кому служит этот галицкий нацист, этот пособник натовских оккупантов? Кому служит Зеленский, который его назначил министром?

И при этом они умудряются Януковича обвинять за как бы "Путин, введи войска". Надеюсь, придёт то время, когда зелёная прислуга запада понесёт уголовную ответственность за государственную измену, превышение власти и нарушение требований Конституции. И ведь пока они кричат о вторжении России на Украину, НАТО уже давно Украину оккупировало».



Политический эксперт Павел Себастьянович напомнил, что ничего из серьезных реформ от ЗЕ команды не было реализовано, поэтому не стоит обращать внимания на информационный шум: «Помню мужик с белоснежной улыбкой в огромной фуражке пугал весь мир парадом в Севастополе. Теперь мужик на той же должности, но без фуражки, пугает весь мир 5-6 миллионами беженцев.

Госаппарат, не способный провести налоговую и судебную реформы, ничего, кроме визга, производить не может. Уверен, армия сделает всё, чего мы от неё ждём. Независимо от визга госаппарата».



Бывший народный депутат Украины Александр Голуб напомнил, что подобные предложения от высокопоставленного чиновника попахивают госизменой: «Министр обороны Резников призвал США, Канаду и Британию разместить свои войска на юго-востоке Украины. Госизмена налицо».



Политический обозреватель Владимир Корнилов предположил, что министр от своего имени скоро и войну может объявить: «Во как! Министр обороны Украины Резников уже самостоятельно призывает войска США, Британии и Канады разместиться на «линии фронта с Россией», а именно — в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Зминий (так в тексте оригинала — Globe and Mail).

И чхать, что Минские соглашения запрещают это. И чхать, что на это нужно одобрение Верховной Рады. Эдак Резников самостоятельно и войны от имени Украины будет объявлять!»



Политический эксперт Елена Маркосян написала о превышении полномочий министра:

«Начштаба обороны Канады Уэйн Эйри очень дипломатично сказал Резникову, что он придурок. Не оскорблял, а лаконично напомнил ему, что увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию, и в сдерживании РФ главную роль должна играть дипломатия, а не наращивание военного присутствия западных партнеров в Украине.

Ждем, что Офис президента так же объяснит Резникову, что приглашение иностранных войск (тем более, в дополнение к уже имеющимся) в Украину — это прерогатива Президента, а не министра обороны и ему никто не давал полномочий на подобные заявления. Хотя, по большому счету, за такое надо гнать с должности за профнепригодность».

