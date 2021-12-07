На Украине активно обсуждают переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, запланированные на 7 декабря. Как сообщается, ситуация в Донбассе и (не)расширение НАТО станут одними из главных тем встречи разговора в онлайн-формате

Эксперты и лидеры мнений в соцсетях поделились прогнозами, чего ждать от переговоров и последует ли за ними разрядка в отношениях двух стран.

Народный депутат от оппозиционной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович считает, что Украина должна стать субъектом, а не объектом переговоров:

«Позор, что Украина чего-то ждет от предстоящей встречи президентов США и РФ Байдена и Путина! Украина должна быть сильной страной — она не должна зависеть от того, какие решения будут принимать президенты других стран!

Что же касается этой встречи, то ничего хорошего нам ждать не стоит. Да, вопрос Украины стороны поднимут, но в приоритете все же будут интересы этих двух держав, потому что американцы преследуют американские интересы, россияне — российские, в отличие от Украины, которая преследует американские, французские, другие интересы, но только не украинские.

Что надо делать? Надо, чтобы Украина, наконец, стала сильной державой, которая не будет зависеть от решений Байдена и Путина! Вот о чем надо думать, к чему стремиться, над чем работать нашей власти»



Общественный деятель Александр Скубченко проанализировал заявления лидеров двух стран:

«Джо Байден перед разговором с Владимиром Путиным заявил, что не приемлет никаких красных линий России по Украине.

Путин ранее озвучивал такие линии: НАТО должно прекратить приближаться к границам России, а страны НАТО не должны размещать свою военную инфраструктуру на территории Украины. Наступление ВСУ на Донбасс Путин тоже назвал красной линией.

Конституция Украины, кстати, тоже запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины, а сам Зеленский на словах декларирует только политический путь решения конфликта в Донбассе. То есть это не просто красные линии России.

И вот Байден говорит, что на Конституцию Украины и на самого Зеленского ему плевать. Если Штатам нужна будет война с Россией, и базы свои на территории Украины разместят, и пнут натовским сапожищем на войну с Россией всех местных туземцев».



Политический эксперт Елена Маркосян не ждет прорывов и договоренностей от встречи президентов:

«Ну а если серьезно о завтрашнем разговоре Путина с Байденом, то нашим русофобам скажу сразу: даже не надейтесь на то, что позиция РФ по конфликту на Донбассе и нормандской встрече изменится. Она не изменится и все разговоры о дополнительных санкциях по Северному потоку-2 или любому другому вопросу останутся разговорами.

Позиция коллективного Запада и их идея о "международной территории" Донбасса понятна как воскресенье-праздник. Им очень интересен этот регион в формате его восстановления. Запад уже знает, что и как РФ может там сделать. Пример Крыма у них перед глазами и они всё прекрасно понимают. И мы понимаем, что Донбасс — это и уголь, и металл, и все остальное. Они готовы войти туда хоть тушкой, хоть чучелом, хоть банком, но Россия туда не пустит Запад до тех пор, пока не будут выполнены условия принуждения Украины к миру и восстановлению прав русскоязычного населения самой Украины.

Так что, нашим бизнес-патриотам стоит внимательно присмотреться к тому, как РФ осуществляет СВОИ планы и сделать правильные выводы. Они сказали, что до конца года встреча Байдена с Путиным состоится — вот она и состоится. Пусть даже в онлайн-формате, но этот разговор — тоже встреча.

Понимаю команду Байдена. Там полный завал с рейтингом и никаких перспектив на победную войнушку. А тут ещё Китай подбавил перцу: заявил, что политиков США и тех государств, которые проводят антикитайскую политику, они на Олимпиаду приглашать не собираются. Теперь придется США бойкот Олимпиаде объявлять. А это тоже — игра в минус.

В общем, друзья, попкорном запасаться можно, но лично я ничего особенного от завтрашнего разговора Байдена и Путина не жду.



Народный депутат Олег Волошин описал мрачные перспективы Украины при любом исходе переговоров:

«Поражает то, что те, кто чаще других пишет «Путін прагне…», «Путін планує…», «Кремль вирішив…» в реальности менее всего понимают мотивацию и осознают намерения и возможности России в нынешних обстоятельствах.

Приведу обширную цитату из недавней колонки программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачева: «Но политика, которую проводит украинская власть, является самоубийственной, и это наиболее убедительный аргумент в пользу того, что государства там не существует. Потому что высшая форма социальной организации не может последовательно совершать действия, ведущие к ее уничтожению. Даже у наполеоновской Франции или гитлеровской Германии был, пусть и не большой, шанс на победу или выгодный для себя мир. То, как ведет себя Киев на всех направлениях, такой вероятности не создает.

Поведение Киева не является рациональным даже если принять за рабочую гипотезу совершенно невероятное предположение о том, что США и другие страны НАТО поставят свое выживание под угрозу ради контроля над этой территорией. Связанные с таким решением события все равно не оставляют для ее элиты и населения места в истории. Которая не знает примеров выживания государственных образований, проводивших политику открытого конфликта с соседней державой, многократно превосходящей их по своим совокупным возможностям».

Действительно, сколько бы терпели США прокитайское правительство в Мексике, призывающее разместить на своей территории базы КНР и проводящее с НОАК манёвры с использованием стратегических бомбардировщиков? Ещё недавно в Москве рассчитывали, что новая украинская власть сосредоточится на задачах внутреннего развития, сводя антироссийские выпады к риторике и шуму на международных площадках. Но нет, Киев всячески провоцирует освоение своей территории странами НАТО, демонстративно отказывается от Минских соглашений и готовит возможность силового решения конфликта на Донбассе.

Дошло до угроз удара по инфраструктурным объектам в Крыму, что для руководства РФ равносильно рассуждениям о бомбардировке Москвы. В таких условиях силовое решение «украинской проблемы» становится для многих в высших эшелонах власти в России (особенно, в силовом блоке) меньшим из зол. Ждать размещения американских войск под Харьковом, британских кораблей в Очакове и наведения комплекса «Нептун» на Крымский мост — безумие с точки зрения любого военного.

Потому правы те, кто считает, что при нынешней конъюнктуре цен на энергетических рынках России нет смысла идти на эскалацию из политических соображений. Но это не значит, что у них нет соображений из области национальной безопасности. А там действует совсем иная логика, когда любые санкции являются приемлемыми издержками.

Вместо того, чтоб перевернуть страницу 2014 года, постепенно реинтегрировать Донбасс, сосредоточиться на экономическом и социальном развитии власти в Киеве сделали все общество заложниками комплексов и интересов кучки непримиримых, которые видят в бесконечной «войне с Россией» аналог национальной идеи. Но кто жаждет войны, тот ее и получит. И не где-то там далеко на Донбассе, а прямо у себя под домом. И не с «сепарами», а со второй военной машиной мира, которая вполне может даже обойтись ракетными и авиационными ударами без захода на территорию.

Этот вариант является наиболее вероятным в случае создания нашей властью или подразделениями националистов (тем же «Азовом») casus belli в форме локального наступления на Новоазовск или ещё где-то на Донбассе. И хуже всего то, что увлечённые борьбой с Зеленским новые оппозиционеры из числа курировавших националистов вчерашних чиновников могут решить, что игра стоит свеч».



Главред издания РБК-Украина Сергей Щербина проанализировал контекст последних дней перед переговорами:

«С точки зрения технологии, карта Bild — чёткое попадание, если попробовать посмотреть на ситуацию сверху. Одним простым росчерком погрузив киевскую агломерацию в потенциальную оккупацию, резко взращивается озабоченность вопросами войны и мира, как минимум, для 5 миллионов человек. То есть сравнительно неплохо себя чувствующих жителей столицы и окрестностей.

Одновременно с этим начальник Мюнхенской конференции по безопасности прямо намекает на "финляндизацию" Украины в качестве выхода из сложившейся ситуации.

А она следующая:

— Москва требует чуть ли не письменных гарантий нерасширения НАТО, которых Запад дать не может по политическим причинам;

— можно предложить, что также Москва требует не поставлять в Украину вооружения и таких же письменных гарантий, которых Запад тоже не может дать.

Если же представить себе, что пожелания Москвы будут удовлетворять, то единственный возможный сценарий, при котором стороны сохраняют лицо — "финляндизация" Украины посредством безоговорочного выполнения Минска по российскому сценарию.

Для этого необходим общественный консенсус, особенно, в столичном регионе — всё решается в Киеве, как ни крути.

Вторник-среда покажут, в общем».

