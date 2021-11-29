Известному украинскому журналисту Юрию Бутусову предъявлено подозрение от ГБР. Накануне главный редактор издания «Цензор.НЕТ» опубликовал видео своей стрельбы из 152-мм гаубицы по "российским оккупантам". Украинские эксперты считают, дело Бутусова - это месть Зеленского за перепалку с ним на пресс-конференции

Журналист Дмитрий Василец написал, что Бутусов многие годы уже разжигает ненависть среди украинцев: «Прочитал возмущенные вопли пропагандиста Бутусова на начало расследования ГБР дела о разжигании им войны.

Оказывается, президент мстит главарю "Цензорнета" за наезд на пресс-конференции и за этим стоит естественно Путин)))

Безусловно, в этом конфликте я болею за обе команды, и президент и Бутусов заслуживают хорошего публичного развала.

Поражает другое, тупость и оторванность от реальности Бутусова, который долгие годы абсолютно безнаказанно разжигал рознь, ненависть и войну в Украине, а теперь, когда его начали привлекать к ответу, он даже не понимает что регулярно нарушал закон Украины!

И тут ни Путин, ни Далай лама ни при чем, просто он выпал из "неприкасаемых" и стал перед законом в один ряд с обычными украинцами»





Бывший народный депутат Сергей Высоцкий считает, что за нагнетание военной истерии в стране по той же логике можно привлечь и министра Минобороны: «В ситуации с Юрием Бутусовым мы забыли о нескольких людях, которые приобщились к абсурдной и позорной травле. А также своими действиями и позицией создают основу обвинения ДБР. Я говорю о министре обороны Алексее Резникове и Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Синхронно с идиотским обвинением ДБР в отношении Бутусова вышел пост на официальной странице МОУ в Фейсбуке. То есть, под ним подписался министр обороны Алексей Резников — не просто какая-то очередная табуретка Зеленского, а вроде бы человек с репутацией. В этом посте МО на полном серьезе говорит, что Юра провоцирует агрессивные действия России и дает повод для эскалации. И что Главнокомандующий ВСУ Залужный уже распорядился расследовать инцидент. Понимаете? Я бы рекомендовал Алексею Юрьевичу ретроспективно оценить по этой логике свои заявления. В том числе заявления о «кровавой бойне» в случае нападения России, о банкротстве Путина и так далее. Не считает ли Алексей Юрьевич, что его высказывание или высказывание того же Залужного о желании проехаться танком по Москве — это провокация против мира? Может, надо самих на себя тогда заявление в ДБР написать? Нет?»



Журналист Светлана Крюкова считает, что обвинения Бутусова — это личная месть Зеленского: «Это Бутусову обратка в виде двух пидозр прилетела за пресс-конференцию Зели. Опять наша обиженная на всех королева психанула. Как чуть раньше Зеленский психанул на Лероса и влупил две пидозры за фак.

Причем если Леросу еще так по легким статьям выписали, то Бутусова в числе прочего обвинят в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. А это — тюрьма от 7 до 15 лет в зависимости от того, насколько у следаков фантазии хватит. Ещё агентом Кремля объявят, и тогда я продам Бутусову своё место на Миротворце».



Политический эксперт Михаил Чаплыга осудил действия Бутусова и назвал их провокацией: «ПРИВЕТ идиотам, что обиделись на ДБР… Соболезную, что провокация вашим "бутусовым" не удалась. Если бы ДБР не открыло дело — я бы ЛИЧНО затролил то ДБР.

Это оригинальный пост, что вызвал огромный скандал и в сетях и на международке. Это потом Бутусов начал его править, но история правок все показывает.

Вопрос: ДБР должно было пропустить? Чтоб потом весь мир орал, что Украина способствует "сафари" с пушками гражданских лиц? Не так ли?

Меняйте темники ЛОМы… я ж всех переписал, кто отметился и от каких ферм.

Это банальная провокация провокатором, а не "журналистом"… знаем мы таких "журналистов"… один уже в УЗ рулит дорожками.

Суть провокации простая. Дело заведут — Аваков напишет твит и ЛОМы разгонят зраду. Дело не заведут — зраду разгонит весь мир.

1. Чем пост про "деяких людей" от Бутусова (привет заказчикам) отличается от слов Зе о том, что "не все люди люди…"?

2. Внесудебные казни уже норма?

П.С.: если б на Банковой были не бараны — уже б глумились на руинах заказчиков провокации».



Политический комментатор Александр Владимирович возмущен, что в Украине стала привычной и не наказуемой пропаганда войны: «Прикидывающаяся журналистом тварь-Бутусов, публично хвастается что может безнаказанно расстреливать жителей Донбасса из запрещенного орудия. Делает он это ПРАЗДНУЯ (выделено мной) Голодомор.

Собственно, вопросов к утырку нет — в какой семье не без урода.

Вопрос лишь в том, в КАКОЙ стране это стало возможно? Посторонний, не военный человек легко получает свободный доступ к серьезному армейскому вооружению и производит боевой выстрел.

Знает при этом, что "милитари-перфоманс" не грозит ему никакими правовыми последствиями.

Прокуратура в лице насквозь лживой Венедиктовой прикроет хитрые глазки и в который уж раз не заметит ни разжигания ненависти, ни пропаганды войны.

Коллеги-журналисты не только не отвернутся и не перестанут подавать руку, но и втайне ещё и позавидуют такой "креативной" раскрутке.

Более того, пьяное от чужой крови постмайданное общество, никогда не осудит, а будет биться в падучем восторге.

Приехали. "Стартап-нация" никуда дальше не едет. Ибо это уже есть распад и смерть».



Блогер Евгений Хурсин назвал Бутусова профессиональным провокатором и агентом: «Давайте рассуждать спокойно и без эмоций.

Публично, на камеру оскорбляет и даже угрожает президенту.

Снимает видео, разжигающие ненависть и противостояние.

Вешает ярлыки и штампы на граждан Украины проживающих на оккупированных территориях.

Вбрасывает постоянно "сенсационную" информацию раскалывающую украинское общество.

Обвиняет в работе на другие государства высших руководителей страны и армии.

Создаёт конфликты между властью и прессой.

Таким образом в итоге дискредитирует нашу страну, руководителей государства, военных и разведку.

Зачем? Кому это выгодно?

Чья пропаганда этим пользуется? На политических ток-шоу каких стран это обсуждают?

Получается, Юрий Бутусов — агент Кремля?

Логично?



Политолог Андрей Золотарев уверен, что наказание должны понести и военные, которые допустили данную провокацию: «Бутусов отстрелялся, а прилетит военным, которые ему это позволили. Учитывая то, что видео уже полетело по российским каналам очевидно, сейчас выяснят, кто позволил Бутусову стрелять из пушки. Очевидно, будут проверки того, что ему еще походу разрешали. С кого —то «стружку» точно снимут. Ну голову стоит включать, чтобы «друг» не оказался вдруг…»



Политолог Валерий Пекар не разделяет взглядов Бутусова, но считает, что для его уголовного преследования нет оснований: «Да, давайте разберемся с Юрием Бутусовым. Или он вел себя невежливо, без уважения к высшей государственной должности? Да. Бывает ли, что он пишет страстные, ангажированные, даже сомнительные вещи? Бывает, нужно признать. Я с ним часто не согласен по принципиальным вопросам. Да и вообще он не ангел. Я несколько раз с ним встречался, заглядывал ему за спину — крыльев не увидел. Является ли все это основанием для уголовного преследования? В демократической стране, где верховенство права — нет, такого не может быть, это исключено. В автократической стране, где следователи получают сверху приказы, кого преследовать, а кого нет, это обычное явление. Только не надо мне рассказывать, что старое видео, сделанное где-то на полигоне несколько лет назад, — это развязывание войны. Потому что надо преследовать всех, кто стрелял недавно и не на полигоне, а также всех, кто стрелял в тире и записывал видео со словами типа "смерть врагам". Почитайте УК и КПК, а также руководящие документы ДБР. Это обычное политическое преследование. ДБР создан для расследования преступлений высших государственных служащих, которые могут благодаря своим должностям препятствовать правосудию. Не журналистов и не командиров тыловых полигонов. Нужно ли позорить Бутусова за его поведение? Это зависит от ваших личных оценок ситуации. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Но, наверное, никто не скажет, что его надо за это сажать на срок от 7 до 12 лет. Или даже пугать таким сроком заключения. Вам рассказать, чем закончилась история с Гонгадзе? Или, может, сами вспомните? Авторитаризм — это смерть для Украины. Кто не верит, посмотрите на Белоруссию. Большой авторитарный режим всегда проглотит маленький авторитарный режим. Поэтому демократию нужно защищать, и журналисты — страстные, пристрастные, невежливые — являются форпостом этой обороны. Поэтому прежде чем одобрять атаку на журналиста, трижды подумайте. Все ведь запомнят ваши слова. И напомнят вам их, когда придут за вами. Ах, вы думаете, что за вами не придут? Так может напомнить вам 1932-1939?»

