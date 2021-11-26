Президент Украины Владимир Зеленский провел 26 ноября спонтанную пресс-конференцию. На нее были приглашены избранные журналисты. Большинство оппозиционных представителей СМИ - не попали. Разговор был эмоциональным. А главная угроза, озвученная Зеленским, - Ринат Ахметов готовит госпереворот. О чем еще говорил президент – анализировали эксперты.

Исповедь обиженного: соцсети о пресс-конференции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел 26 ноября спонтанную пресс-конференцию. На нее были приглашены избранные журналисты. Большинство оппозиционных представителей СМИ — не попали. Разговор был эмоциональным. А главная угроза, озвученная Зеленским, — Ринат Ахметов готовит госпереворот. О чем еще говорил президент — анализировали эксперты.

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва считает, что по главным обвинениям президент не сказал правды: «Зеленский на пресс-конференции отреагировал на два главных для себя вызова: позиция Рината Ахметова и скандал с вагнеровцами.

И оба раза, судя по всему, соврал.

1. Заявил, что люди Ахметова якобы обсуждали с Россией госпереворот 1-2 декабря. Версия, судя по всему, выдумана на скорую руку, чтоб начать шить Ахметову госизмену (или пугать его этим). А также всю критику с его каналов также объяснять «подготовкой к перевороту по согласованию с Россией». И возможные акции протеста также на это списать.

Это очевидная ложь, в которую трудно поверить даже ребёнку. 1-2 декабря — это через неделю. Как подготовить за это время госпереворот? Какие люди Ахметова обсуждали? С кем? Где доказательство, что это именно люди Ахметова, а не артисты Квартала 95 разговаривали?

Зе пытается нарисовать искусственную реальность, чтоб на каждую критику отвечать одной фразой: «вы вместе с Россией готовите госпереворот».

2. Он открестился от спецоперации по вагнеровцам, говорит, что ее не одобрял, а потому и провала никакого не было.

На самом деле, уже опубликованные документы по операции говорят о том, что операция готовилась, была одобрена главой Минобороны и политическим руководством Украины. И ее никто не отменял, а просто перенесли на несколько дней».



Бизнесмен Алексей Давыденко тоже не поверил, сказанному Зеленским: «Не верю.

Как для президента — очень много апломба, кривляния и актерских ужимок.

Бедная речь.

Скомканные мысли.

Банальные домашние заготовки.

Тяжело смотреть.

Напоминает больше раннего Хазанова, чем Главнокомандующего.

Не по Сеньке шапка».



Политтехнолог Дмитрий Раимов, удивлен, если готовится переворот, почему президент не предпринимает никаких мер: «Игра началась.

Президент, пока ещё самый влиятельны парень в стране, обвинил самого богатого в подготовке.

Переворота.

В среду, 01 декабря. Странная дата, но ладно.

Остальные богатые в курсе.

И в деле. Об этом давно все говорят. Но.

Вопрос.

Если готовится переворот: кого арестовали?

Где конспиративные квартиры.

Аресты.

Если это правда, а не пиар — это серьезные заявления. Одно дело говорить, другое — это делать и противодействовать.

Ахматов уже арестован?

Чёрный воронок за ним приехал?

Самый влиятельный против многих богатых. Послушал бы курс политологии президент, понимал бы — он не готов к этой войне.

Армия.

Полиция.

Вертикаль.

Поддержка и доверие.

Группы интересов и тд.

Думаю мне стоит сделать публичный курс политологии, чтобы и президент мог послушать.

01 декабря прилечу в Киев на пару дней.

Посмотрю переворот президента».



Народный депутат Виктория Сюмар увидела слабого президента: «Во время глобальных и может быть самых серьезных вызовов, у руля государства маленький обиженный на весь мир ребенок с кучей фобий и комплексов(((. Увиденное и услышанное откровенно удручает. И радует врагов. Лидерство, которое мы заслужили»



Политолог Владимир Фесенко видит много рисков и внутренних вызовов для президента:

«Прошла первая часть пресс-конференции Президента Зеленского. И уже есть сенсационные новости. В первую очередь о попытке госпереворота на 1 декабря и втягиванию в эту авантюру Рината Ахметова. Очевидно, что Президенту соответствующую информацию предоставили спецслужбы. Напомню, что на 1 декабря анонсирована протестная акция под Офисом Президента. И вполне возможно, что могут быть риски провоцирования массовых беспорядков. И тут второй важный момент — Олег Ляшко, которого многие считают близким к Р. Ахметову, заявил, что, якобы, 1 декабря на заседании СНБО будет введено военное положение. Очень, на мой взгляд, неслучайное совпадение. У Ахметова начали разогревать тему 1 декабря еще раньше Зеленского.

Думаю, что на данный момент вопросов больше, чем ответов. И, наверное, СБУ стоит дать пояснение и дополнительную информацию по этому поводу.

Ну а упоминание Президентом Рината Ахметова в этом контексте — это, скорее всего, превентивный политический сигнал богатейшему олигарху страны о том, что не стоит влезать в рискованные политические авантюры».



Журналист Диана Панченко увидела уязвленного президента: «Исповедь обиженного.

Весь «пресс-марафон» Президент жалуется. На журналистов. На олигархов. На оппозицию.

Как стареющая актриса, чью роль не оценили: «А я, а я.. работаю на государство»

Зеленский так и не понял: власть — это ответственность. Президентский пост — не сцена. Аплодисментов за красивые видосики не будет.

Слуги народа — не первые у власти, для кого власть — важнее народа. И до них нарушали правила. Но эти пошли дальше — решили, что правила можно отменить.

Зеленскому очень хотелось стать украинским Путиным. Подчинить большой бизнес, прессу, местные элиты. Хотелось чтоб все его любили. Но, как говорится, бери ношу по себе..

Поэтому к Гаранту у меня ВСЕГО ОДИН ВОПРОС:

— После того как поссорился со всеми.. чего же Вы ноете, Господин Президент?»



Писатель Ян Валетов вообще ничего не понял: «Честно говоря, не знаю как комментировать все прозвучавшие на пресс-конференции откровения.

Напоминает политический триллер Убить Ющенко».



Бывший народный депутат и журналист Сергей Высоцкий считает, что главный путчист как раз сам Гарант: «Если отбросить всю эту словесную диарею о бунте Ахметова и плохом Порошенко, который жить не дает, то остается главное. И это главное — как раз о государственном перевороте, но который совершает сам Зеленский. Он сказал, что уже назначил (незаконным способом, заметим) двух судей Конституционного суда. И что касается КСУ депутаты обратятся для того, чтобы отсрочить парламентские выборы. Ибо по Конституции выборы должны были состояться осенью 2023 года. Это и есть главная новость. Он признался в узурпации власти. Де-факто в том, что планирует всеми средствами выгрызать второй срок. Ведь именно для того, чтобы парламент закрыл глаза на фальсификации и беспредел во время выборов президента, он должен быть лояльным и подконтрольным. Настоящий путчист — именно Зеленский. И если для выхлопа общественных напряжений, которые будут только нарастать благодаря его некомпетентности и несдержанности, он не оставит обществу политических рычагов, улица и дестабилизация будут неизбежны. Он думает, что спасает себя. Но нет. Он от испуга подводит себя и нас всех под монастырь. Так же действовал Яник. От страха перед Майданом, подсознательно своими действиями его приближал!»



Общественный деятель Александр Скубченко обратил внимание на любопытную деталь: «Из этой пресс-конференции Зеленского стало ясно, что когда он нервничает, переходит на русский. Все эмоции его в общении — на русском. Русский язык так и остался родным языком и языком общения большинства украинцев, включая саму власть, которая русский язык запрещает. И несмотря на тотальный запрет русского, украинский стал лишь рабочим языком для них. В связи с этим вопросы: сколько ещё на Украине будет продолжаться это русофобское кривляние, и обвинит ли мовный инспектор Зеленского за то, что тот нарушил закон и общался на русском?»

