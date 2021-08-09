Олимпийские игры в Токио завершились, а вот скандалы - нет. Соцсети продолжают обсуждать совместное фото призеров-легкоатлеток - украинки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене. Бронзовую медалистку на Украине ждет нетеплый прием

«На дураков не обижаются»: мэр Днепра Филатов дал совет легкоатлетке Магучих после нападок радикалов © Открытые источники Светлана Крюкова написала, что спортсменку вызвали «на ковер» в Минобрроны: «Чиновница Минобороны вызвала нашу бронзовую призерку-атлетку «на ковёр», чтобы та объяснилась за фото с российской прыгуньей.

Хотят отчитать и задать ей какие-то вопросы. Хороший повод для всех олимпийских чемпионов пригласить руководство Кабмина, вместе со стратегическими коммуникаторами, а лучше всех членов СНБО в любой спортзал средней Киевской школы и задать им перечень встречных и очень важных вопросов, ответы на которые имеют принципиальное значение для будущего украинского спорта.

Если ответят на вопросы, имеют право допрашивать чемпионку. Нет — идут в известном направлении.

Итак:

— Почему государство не инвестирует в регулярное развитие спортивной инфраструктуры, как это делает Британия, Исландия, Испания, Япония?

— Почему у нас не строят стадионы, профильные спортивные центры, ипподромы?

— Почему украинская сборная по конному спорту в этом году вообще не представлена на Олимпиаде?

— Почему учитель физкультуры из моей школы, бывший олимпийский чемпион, получает 6 тыс гривен, и при его таланте ладить с детьми, вынужден подрабатывать туристическим гидом?

— Почему украинская спортсменка по прыжкам с шестом полетела без тренера в Токио?

— Почему у нас практически уничтожена система массового спорта, а государство не поддерживает развитие так хорошо знакомых нам из детства ДЮСШ?

— Почему не закупает спортивное оборудование и снаряжение, перекладывая это на родителей и тренеров?

— Почему даже спортсмены-олимпийцы вынуждены тренироваться на снарядах, видавших еще времена СССР, каждую минуту рискую получить травму?

— Почему десятки лучших и сильных наших тренеров и спортсменов вынуждены были переехать в другие страны, которые предлагают совсем другие условия?

— Почему в годы, когда нам так нужны укрепление воли, воспитание духа, поднятия градуса национального оптимизма, спорт не делают государственным приоритетом?

— Почему чиновники Минобороны ходят с пивными животами как с медалями?

— Почему замминистра по стратегическим коммуникациям такой профессиональный стратег, что не инструктирует спортсменов накануне побед и фотосессий, проваливая все стратегические коммуникации, а в результате делает идиотами не только госчиновников, но и главных пиарщиков страны одним своим постом, ещё больше усиливая эффект от знаменитого фото?

И наконец — когда в Украине пройдут Олимпийские игры?

Ведь нам так нужны победы вместо скандалов».



На разговор спортсменку вызвала замминистра обороны Анна Маляр. Вот что она написала на своей странице в ФБ: «Наша бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих действительно является младшим сержантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов. Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде по решению спортивного арбитражного суда (CAS)) вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру — фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу используется врагом как информационно-психологическая пушка, который демонстрирует миру, что "их здесь нет". То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага. Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу».



Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук ответила замминистру:

«В вопросах войны есть важные для решения вопросы, а есть и мелкие! Первые — это тяжелый и ежедневный труд! А остальные — дешевый пиар, имеющий такой же дешевый кратковременный эффект. Аня!!! Сообщите нам не о результатах абсолютно пустого морализаторства, а о конкретных результатах работы по решению проблемы коммуникаций с бывшими воинами АТО, созданию программ реабилитации военнослужащих, оказанию им психологической помощи и лечения! Программы создания рабочих мест и помощи их семьям! Приведу пример: реабилитационный центр Донбасс в Краматорске ждет помощи вашего министерства в этих вопросах! Мин соцполитики одно не вытянет! Подключайте руководителя военно —гражданской администрации ДОНЕЦКОЙ области, привлекайте других! Мы ждем хотя бы начала этой работы! Действуйте!!!! Готовы всячески способствовать и популяризировать такую работу! А девушку — чемпионку Ярославу Магучих надо только поблагодарить за медаль для Украины! Оставьте ее в покое и не пугайте! Вы можете помочь или простимулировать материально! Министерство ведь не бедное. Достаточно пустого пиара! Не с того начинаете!»



За Магучую вступился и мэр Днепра Борис Филатов: «Ты — молодая, красивая, светлая девочка.

Улыбчивая и скромная.

Ты не просто талант, ты — надежда не только украинского, а всего мирового спорта.

Тебе 19 лет.

Перед тобой могут быть открыты все дороги.

С твоей внешностью, харизмой и характером.

Но ты предпочитаешь тяжёлый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена.

Ты выигрываешь олимпийскую медаль.

Тебя переполняют невероятные эмоции.

Тебя — 19-летнюю девчонку, совсем ребёнка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками.

Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки.

…

И тебя начинают травить.

Тысячи диванных «патриотов», сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты.

Озлобленных, пустых, бессмысленных.

Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами.

Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном.

…

Ярослава, девочка наша, твой родной Город никому не даст тебя в обиду.

Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на мою Марину — руководителя федерации лёгкой атлетики, вырастившей такую звезду.

…

Нет, не так.

Звезду.

Именно с большой буквы.

…

Любим тебя. Днепр гордится тобой.

И запомни в свои 19 лет одну простую истину.

На дураков не обижаются.»