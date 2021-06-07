В воскресенье, 6 июня, на Украине отметили День журналиста — на самом высоком уровне. Президент Владимир Зеленский пригласил избранных на шашлыки. Такой демократичный подход оценили не все, тем более что демократичным был только дресс-код

А вот к уважению свободы слова — основы демократии — это мероприятие не имело никакого отношения. Помнится, много шума наделало аналогичное мероприятие, которое провел президент Виктор Янукович. Он тоже пригласил журналистов к себе в гости в Межигорье для неформального общения. Кстати, некоторые журналисты умудрились побывать на обоих мероприятиях. Например, Савик Шустер, который пережил уже трех украинских президентов.

Блогер Михаил Чаплыга написал о главных принципах журналистики:

«НЕТ… я не журналист и… простите, но не уверен, что они у нас есть больше чем пальцев на руках… Но… Глядя на фоточки Зеленят и пьянки с "избранными", хочу восхититься мужеством этой профессии!

Я бы так, наверное, не смог… и поэтому у меня нет прав… Я умею, наверное, водить машину получше иных, но прав нет. Я просил к ним дать мне мигалку и матюгальник… не для меня, а для безопасности других хамов на дороге — я же гуманист.

Кароч — нет у меня ни мигалки, ни матюгальника, а значит, и прав тоже нет. Просто не мое… не могу так.

И в журналистике не могу… Т.е. сперва это НАСЕКОМОЕ хамит мне при всей стране, а я потом с ним чарочку, пресмыкаясь? Ну нет.

А ведь ЖУРНАЛИСТ обязан. Да… обязан… Он/она обязаны быть беспристрастными… Держать при себе обиды и собственное мнение. Это реально подвиг. Я так не могу.

Возможно, я дурак и умалишенный Дон Кихот… Но я так не могу… Поэтому ни прав, ни журналистики.)))

Если насекомое хамит — я могу только Сандалем его. Но тогда я плохой блогер и журналист…

Ну… за Подвиг. Подвиг тех, кто не сломался, но Обязан. Таких мало, но они есть».



Бывший народный депутат Кирилл Куликов поделился своими аналогиями от увиденного шашлычного пиршества: «Известно, что журналистика — вторая самая древняя профессия, но тут некоторые перепутали и пришли на праздник первой древнейшей!

Те, которые по вызову, вас не звали, ваш корпоратив проходит на окружной (стоянка фур)».



Политолог Андрей Смолий обратил внимание, что деолигархизация не коснулась медиа, по крайней мере приближенных к президенту: «Какое посмешище. Это называется "встреча с журналистами". С Зеленским, конечно, "лучшие среди лучших" (смеюсь) — Гордон, Шустер, Голованов. Далее даже не стоит перечислять. Конечно, все журналисты не из олигархических каналов (еще раз смеюсь). "Деолигархизация" же объявлена. И конечно, здесь не встретишь оппозиционные СМИ, здесь не увидишь тех, кто проводит расследование о коррупции и зашквары, о позорных поступках и откровенном хамстве слуг Зеленского. Здесь такого не будет. А теперь на олигархических каналах покажут замечательного "демократа" и "большого друга СМИ" Зеленского (третий раз смеюсь). Такая она, параллельная реальность президента. Так он отметил День журналиста. Конечно, без настоящих журналистов».



Блогер Ольга Шарий тоже написала об избранном подходе к представителям СМИ:

«С праздником, друзья!

Рада, что есть баланс в государстве.

Одним — госизмены, аресты домов и счетов, закрытие каналов, а другим — шашлык».



Адвокат Елена Лешенко задалась вопросом, сколько стоит в Украине свобода слова:

«Почем там шашлык сегодня?

По цене свободы слова и Родины?!

С праздником, коллеги!

(Да, я тоже журналист.)

И запомните: "обстоятельства меняются, но принципы — никогда" — это девиз любого порядочного и профессионального человека».



Политический обозреватель Владимир Корнилов размышлял об уровне украинской журналистики: «Зеленский в честь украинского Дня журналиста провёл встречу с приближёнными журналистами. Ну как с журналистами. Если Гордона и Шустера можно назвать "журналистами", то можно представить себе представления Зеленского о том, что есть такое журналистика!»



Журналист Диана Панченко тоже высказалась на тему: «День журналиста. В ленте много пафосных слов и самолюбования.

"Лучших" позвали на шашлыки к Гаранту.

В этом вся украинская журналистика. Жевать мясо из рук президента, радуясь, что закрыли не тебя».

