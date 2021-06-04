Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич, подозреваемый в совершении преступлений экстремистского характера, должен был понимать, что играет в опасные игры, причем его действия могли привести к массовым жертвам, написал политолог Денис Гороховский на своей странице в Telegram

О Протасевиче.

Во-первых, когда ты ввязываешься в любые подобные истории, всегда нужно помнить, что больших и легких денег не бывает, и когда-нибудь, возможно, придется отвечать за содеянное.

Во-вторых, нет сомнений, что к Протасевичу применялись меры воздействия (как физические, так и психологические), чтобы склонить его к сотрудничеству. Они ко всем применяются. И не только в РБ.

Третье. Он не взял на себя ничего из того, к чему не имел отношения. Даже по Донбассу, он продолжает настаивать на том, что ездил туда «больше как фотограф». Хоть и называет поездку в Донбасс «огромной ошибкой».

Четвертое. Он не подготовленный специалист, который готов себя выпилить в случае необходимости или даже просто выдержать любые пытки. Он обычный пацан, которого подписали на мутную тему. Поэтому, ничего удивительного в том, что он пошел на сделку, нет. Особенно, учитывая, что ему грозила пятнашка (в депортацию в Донецк не верю, в РБ не сумасшедшие).

Пятое. Ломаются почти все. Даже при значительно мелких проблемах. Знаю массу историй, когда люди сдавали лучших друзей в случаях, когда срока год был максимум, а по факту штрафом бы отделались. Но их убеждали, что будет все плохо и нужно всех сдать, иначе всё. Так что, опять же, ничего удивительного.

И последнее: Протасевича не жаль даже просто по-человечески. Его действия могли повлечь за собой массовые жертвы. Поэтому повторю то, что говорил в феврале 2014 года. Когда ты за деньги готов играть жизнями людей, то потом не обижайся.

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