На фоне отвода российский войск от границы Украины предложение президента России Владимира Путина встретиться с Зеленским в Москве украинские эксперты трактуют по-разному

Кравчук призвал Зеленского не ездить «на поклон» к Путину © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Общественные деятель Александр Скубченко предложил Зеленскому стать ответственным президентом и собрать новую команду мира вокруг себя:

«Путин ответил Зеленскому на приглашение так, как я предполагал: "О чем будем говорить? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями «ДНР» и «ЛНР». А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время".

Что дальше?

1. Зеленский продолжает жить в мифической реальности: Украина воюет с Россией, а значит Зеленский должен общаться с Путиным, а в Донбассе — лишь террористы, с которыми никакого диалога не будет. И тогда мир — это что-то нереальное, а война — это лишь отложенная перспектива при сохранении статуса "ни мира, ни войны". Уходит с позором, как человек, обещаний мир, но державший страну в угрозе войны все 5 лет в лучшем случае, или — в результате войны и краха страны.

2. Зеленский, наконец-то, становится президентом Украины, который несёт ответственность, в том числе, и за неконтролируемую часть Донбасса (или это не Украина?), разгоняет к чертям из своей команды тех, кто ненавидит Донбасс, собирает реальную команду мира и начинает диалог с ОРДЛО, пусть не лично, но через своих представителей. Шаг за шагом — и Украина договорится о возвращении ОРДЛО под суверенитет Украины. На равных. На приемлемых для всех сторон условиях. При поддержке и содействии России, Франции и Германии. Входит в историю Украины как президент, завершивший войну.

Что выберет Зеленский: мир или позор?»

Политолог Владимир Фесенко уверен, что для президента Украины унизительно совершать визит в Москву:

«Ответ Путина Зеленскому. И по форме и по содержанию это не ответ, а фактически отказ. Формально как бы дипломатично, а по существу — традиционное имперское высокомерие. Вроде бы Путин готов встретиться, но на своей территории и на своих условиях (со своей повесткой). Это и способ продемонстрировать, кто главный, а заодно символически унизить своего визави по переговорам. Это Путин своих вассалов <…> может вызывать в Россию «на ковер» и проводить с ними воспитательную работу.

Украинский президент не должен выступать в такой роли.

Матвиенко прокомментировала решение Путина встретиться с Зеленским © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Что ж. Дипломатическое противостояние продолжается. Ничего страшного в этом нет. И на фронте бывают затяжные периоды окопной войны».

Политолог Руслан Бортник предложил сосредоточится на внутренней повестке и Украине: «Мы живём во времена псевдогероического "пафоса", в котором теряется не только "логос", но и "этос". Пафоса, который апеллирует к эмоциям, а не к разуму или к ценностям.

Песков назвал возможные темы беседы Путина и Зеленского © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

И все это вместо обсуждения коррупции, которая доедает политическую систему и окружение Президента, копеечной распродажи страны, тарифов, так и не пришедшей в себя медицинской системы, "реформ"…

Общественное мышление и дискурс в СМИ сузился до замочной скважины, через которую иногда, некоторые, подглядывают на мир…»



