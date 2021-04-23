Кто-то увидел в этом сигнал для начала переговоров, кто-то — слабость. Но почти никто не сомневается, что президент Украины не рискнет приехать в Москву, какой бы мир ни стоял на кону.
Общественные деятель Александр Скубченко предложил Зеленскому стать ответственным президентом и собрать новую команду мира вокруг себя:
«Путин ответил Зеленскому на приглашение так, как я предполагал: "О чем будем говорить? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями «ДНР» и «ЛНР». А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если же Зеленский хочет обсудить вопросы двусторонних отношений, то мы готовы принять его в Москве в любое удобное для него время".
Что дальше?
1. Зеленский продолжает жить в мифической реальности: Украина воюет с Россией, а значит Зеленский должен общаться с Путиным, а в Донбассе — лишь террористы, с которыми никакого диалога не будет. И тогда мир — это что-то нереальное, а война — это лишь отложенная перспектива при сохранении статуса "ни мира, ни войны". Уходит с позором, как человек, обещаний мир, но державший страну в угрозе войны все 5 лет в лучшем случае, или — в результате войны и краха страны.
2. Зеленский, наконец-то, становится президентом Украины, который несёт ответственность, в том числе, и за неконтролируемую часть Донбасса (или это не Украина?), разгоняет к чертям из своей команды тех, кто ненавидит Донбасс, собирает реальную команду мира и начинает диалог с ОРДЛО, пусть не лично, но через своих представителей. Шаг за шагом — и Украина договорится о возвращении ОРДЛО под суверенитет Украины. На равных. На приемлемых для всех сторон условиях. При поддержке и содействии России, Франции и Германии. Входит в историю Украины как президент, завершивший войну.
Что выберет Зеленский: мир или позор?»
Политолог Владимир Фесенко уверен, что для президента Украины унизительно совершать визит в Москву:
«Ответ Путина Зеленскому. И по форме и по содержанию это не ответ, а фактически отказ. Формально как бы дипломатично, а по существу — традиционное имперское высокомерие. Вроде бы Путин готов встретиться, но на своей территории и на своих условиях (со своей повесткой). Это и способ продемонстрировать, кто главный, а заодно символически унизить своего визави по переговорам. Это Путин своих вассалов <…> может вызывать в Россию «на ковер» и проводить с ними воспитательную работу.
Украинский президент не должен выступать в такой роли.
Для Президента Украины встреча с Путиным — не самоцель. Есть два главных вопроса для обсуждения — концентрация российских войск на нашей границе, и урегулирование конфликта на Донбассе (в контексте нынешнего обострения военных действий). Российские войска вроде бы начинают отводить. Конфликт на Донбассе Путин обсуждать не хочет. Но тогда нет и предмета для переговоров. Ну что ж, не хочет обсуждать на двусторонней встрече, так все равно эта проблема будет обсуждаться в Нормандском формате и на других переговорных площадках. Путин любым способом хочет принудить украинское руководство к прямым переговорам с сепаратистами. Но это равносильно их признанию, и для нас неприемлемо.
Что ж. Дипломатическое противостояние продолжается. Ничего страшного в этом нет. И на фронте бывают затяжные периоды окопной войны».
Политолог Руслан Бортник предложил сосредоточится на внутренней повестке и Украине: «Мы живём во времена псевдогероического "пафоса", в котором теряется не только "логос", но и "этос". Пафоса, который апеллирует к эмоциям, а не к разуму или к ценностям.
Неделями одни и те же "буквы" и "запятые" (по В. Сорокину) в эфирах обсуждали как "Путин вторгается", а вчера так же рьяно как "Путин отступает". Хотя ни того, ни другого не происходило.
И все это вместо обсуждения коррупции, которая доедает политическую систему и окружение Президента, копеечной распродажи страны, тарифов, так и не пришедшей в себя медицинской системы, "реформ"…
Общественное мышление и дискурс в СМИ сузился до замочной скважины, через которую иногда, некоторые, подглядывают на мир…»