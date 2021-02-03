Журналист Юрий Лукашин ожидает, что послы иностранных государств должны высказать свой решительный протест по поводу закрытия СМИ: «Клоун окончательно разбушевался. Если и так можно, то логическим продолжением такой политики вполне может быть уже следующий указ — о принудительном изъятии почки (или другого ценного органа) у каждого гражданина Украины с целью её последующего отправления на экспорт в развитые страны и восполнения за счёт полученной валютной выручки дефицита торгового баланса Украины, а также частичного погашения её внешних долгов. Тем же указом можно узаконить и человеческие жертвоприношения — правда, только если они приносятся на фоне молитв за "американских партнёров" и святого Байдена. А что такого? Такое они строят государство…
Когда нацики (скорее всего с подачи тех же американцев и англичан, ради которых оно сейчас так трепетно машет задом) придут выносить его вперёд ногами из его же кабинета (а этим решением он, видимо, увеличил вероятность такого сценария на 300%, как и сократил его старт до нескольких месяцев), в этой стране уже не найдётся не то что ни одного телеканала, а даже одного человека, который скажет хоть слово в его защиту. Особенно "доброжелателей" будет много из числа его бывших друзей, которых он всех жестко предал и продал, потакая своим же на самом деле врагам (про преданный электорат в угоду враждебному для него же электорату уже и не говорим). Просто самоубийца. Эпический идиот в кубе. Вокруг себя своими же руками создаёт себе же теперь сильно мотивированных, идейных, активных и лютых врагов. На всех флангах политического спектра. Петро, наверное, бурно аплодирует дурачку. Дурачок таки добился своей настоящей потаенной мечты — понравиться Петру.
P.S. Интересно, а послы тех же стран в Украине, послы которых вчера в Москве так бурно сбежались поддерживать Навального, выскажут хотя бы (не, на решительный протест рассчитывать тут даже не стоит) скромное слово в поддержку закрываемых ТРЕХ телеканалов, представляющих, между прочим, большую часть зрительской аудитории информканалов в Украине? Что-то подсказывает, что будут ровно так же молчать и ничего не замечать, как не замечали массовые репрессии, травлю и убийства в Украине, в том числе и оппозиционных журналистов, вот уже 7 лет к ряду. Они возмущены посадкой Навального, но почему-то все эти годы как воды в рот набрали насчёт убийства Бузины и гонений череды неугодных власти журналистов, оппозиционных политиков и общественников. Они возмущены тем, как в Минске гоняют протестунов, но молчаливо поощряют продолжение военных действий на Донбассе, где вооружённые силы из тяжёлой артиллерии и авиации уже столько лет расстреливают целые города этой же страны. Они неистово возмущены "звирячим побыттям" как бы "детей" в очередной столице очередной республики бывшего Союза, но ни один из послов за все эти годы не поехал в Донецк на Аллею памяти детей, погибших в результате обстрелов города известно кем, известно из каких орудий и известно какому главнокомандующему подчиняющихся.
Снимается окончательно вопрос о том, благодаря какому внешнеполитическому вектору, благодаря "поддержке" каких послов и каких именно держав эта страна с каждым годом спускается вниз по всем показателям и рейтингам и на самом деле становится территорией, лишь всё менее и менее пригодной для жизни какого бы то ни было человека в принципе».
Журналист и редактор Соня Кошкина утеснения свободы слова не видит в решении властей: «Новости веселые.
Но посмотрим, что будет дальше.
Гидра станет сопротивляться, конечно. Вопить про "свободу слова" и т.д. К которой они отношения не имеют. От слова "совсем".
Пропагандисты хреновы.
Плюс включатся разнообразные политические рычаги.
Справиться с которыми будет сложнее.
Но замахнулся уж если — бей.
На благо здоровой страны.
И рейтинга, чего уж там.
В любом случае, предпринимая подобный шаг, нужно ооооочень четко просчитывать последующие.
Наперёд.
Посмотрим».
Бывший журналист, идеолог Майдана Мустафа Найем тоже поддержал решение о закрытии оппозиционных телеканалов: «Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука.
Мы — воюем. И мы в воющей стране закрыли телеканалы человека, который открыто поддерживает страну-агрессора. А врага нужно изолировать без оглядки на упреки наблюдателей. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова.
Это об инстинкте самосохранения.
Называть это цензурой — все равно что обвинять изобретателей вакцины от COVID в браконьерстве и жестоком обращении с мирным вирусом.
Очень жаль, что это не было сделано шесть лет назад, когда уже были все основания. И кстати говоря, если бы санкции наложили тогда, сегодня бы их срок действия уже истек, и… начались бы новые.
Но в украинской политике уже не было Виктора Медведчука».
Журналист и редактор Юрий Бутусов считает, что действия государства полностью отвечают национальным интересам: «Вещание телеканалов медиахолдинга Медведчука "112", ZIK и Newsone в кабельных и спутниковых сетях остановлено! Указ Зеленского остановил российскую пропаганду.
Телеканалы не закрыты, они продолжают работу в интернете.
Сейчас на трех каналах начался совместный эфир. Представители ОПЗЖ выступают против решения президента Украины. Пророссийский пропагандист Шарий, который ведет информационную войну против Украины на стороне РФ, рассказывает про свободу слова.
Как журналист заявляю, что закрытие пророссийской пропаганды только укрепляет свободу слова в Украине.
Действия государства в данном случае полностью отвечают национальным интересам.
Ни шагу назад».
Бывший журналист и бывший член провластной фракции в Верховной Раде Александр Дубинский считает, что санкции против Козака — дело рук западных партнеров: «Что сейчас происходит? Аферисты кидают в пропасть не только Президента, но и Украину.
Я предупреждал всех об этом.
Думай-Те!
Р.S. За аферистов думают их хозяева. Им плевать на Украину и на то, что с ней будет в условиях правового беспредела и попрания Конституции».
Журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, поддержал не коллег, а Зеленского:
«Сегодня исторический день. Жизнь показала, что Владимир Зеленский имеет политические яйца, и это здорово! У меня были сомнения.
Российской пропаганде в Украине больше не будет. ZIK, "112", NewsOne — ВСЁ?!
Если так пойдёт, скоро начнётся массовая миграция из Киева в Москву.
Армию в высший уровень боевой готовности — орки будут сейчас стрелять!
НЕ РАБОТАЕТ ZIK, "112", NewsOne. Москва в огне!»
Советник Комитета Верховной Рады по свободе слова Ольга Червакова написала, что решение приято с нарушениями, а значит, будет оспорено:
«Я давно не смотрю "112", NewsOne и ZIK, но справедливости ради скажу следующее. Указом Президента сегодня принято решение СНБО о применении санкций к трем телеканалов соответствии с законом "О санкциях". Несколько сугубо юридических вопросов у меня остались по этому поводу. 1. Согласно упомянутому закону "О санкциях" (п. 2 ст. 1), субъектом их применения могут быть граждане иностранного государства, иностранные юрлица или юрлицо, которые находятся под иностранным контролем или контролем тех, кто осуществляет террористическую деятельность. То есть иностранцы или террористы. Вопрос: каким образом это касается УКРАИНСКОГО гражданина (нардепа ОПЗЖ) Тараса Козака и подконтрольных ему трех УКРАИНСКИХ телеканалов? Возможно, они террористы? Так насколько мне известно, нет ни одного решения суда, которое бы доказывало участие в террористической деятельности деятелей, которые подверглись санкции. 2. Статья 5 этого же Закона говорит, что применение санкций утверждается постановлением Верховной Рады Украины в течение 48 часов со дня издания указа Президента. И оно вступает в силу с момента принятия постановления. То бишь: — решение СНБО (если есть) — Указ Президента (есть) — решение ВР (нет). А кабельные операторы уже час назад как выключили вещания всех трех телеканалов, не дождавшись завершения предусмотренной законом процедуры. По крайней мере, на моем телеэкране — вот такой ГЦП, как на фото. *** О чем это говорит? Как минимум — о том, что вся эта история — юридически не безупречна. А значит — забаненные телеканалы попытаются обжаловать все эти действия в суде. И даже если украинская Фемида не прислушивается к аргументам истцов, эти решения точно не устоят в европейских судах. Там смотрят не на лицо, а на правовые аргументы. *** У меня самой куча вопросов к этим вещателям. Но также — куча вопросов к авторам "простых решений". В Украине существуют законные, цивилизованные, судебные механизмы, как наказывать телерадиовещателей при содействии террористической деятельности, пропаганду терроризма, если таковая была, а именно: — СБУ, профильный орган, который определяет, что такое терроризм, обнаруживает признаки содействия терроризму путем проведения официальных экспертиз и доказывает свою позицию в суде; — Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, конституционный орган, осуществляющий мониторинг нарушений телерадиовещателями, и в суде может лишить телеканалы лицензии. *** Не хочу никого обвинять в бездействии, но дискуссия вокруг контента этих трех телеканалов идет уже лет 5. Все это время Нацсовет криком кричал, что ему не хватает полномочий, но парламент ни предыдущего, ни нынешнего созыва не смог принять хотя бы закон о противодействии языке вражды, который мы еще в 8-м созыве (2018) зарегистрировали под номером 9068. Вместо этого теперь будет крик, плач, ор выше гор. Я почему-то не сомневаюсь, что у сегодняшних оскорбленных хватит сил, ресурсов, азарта и настойчивости, чтобы доказать свою правоту. А пострадает государство, для которого это закончится позорным фиаско и признанием того, что в Украине душат свободу слова. Один вопрос: вот зачем?»
Секретарь Национального союз журналистов Денис Иванеско прогнозирует в связи с этой ситуацией даже первый в истории страны импичмент: «Опоздал зеленый с такими дерзкими решениями. При Богдане еще б смог. А сейчас — недоумение ес, критика запада за цензуру, потеря рейтинга, лица и первый импичмент в истории Украины. Подарок к 30-летию».
Журналист Светлана Крюкова обратилась к олигархам и владельцам большинства медиа в стране: «Уважаемые Ринат Леонидович,
Игорь Валерьевич
И зять Кучмы — забыла по отчеству.
Вы напрасно сейчас ёрничаете, злорадствуете и подхихикиваете.
В этот вечер ценность всех ваших медиаактивов упала вдвое.
И все вы трое — следующие».
Журналист и бывший политик Елена Бондаренко написала о начале эпохи инфодиктатуры: «Политическому пигмею и моральному карлику захотелось славы диктатора и цензора.
Украина Зеленского. Три канала, которые позволяли себе критику марионеточного режима, лишены возможности вещания.
Инфодиктатура на марше. Замечу, что даже близко подобного акта инфотеррора в Украине не было».