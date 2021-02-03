Сегодня ночью три оппозиционных украинских телеканала «112», ZIK, NewsOne были лишены эфира. По решению СНБО на их владельца Тараса Козака были наложены санкции. «Наступлением на свободу слова» назвали большинство журналистов закрытие средств массовой информации. Однако единства в журналистском цехе нет

Журналист Юрий Лукашин ожидает, что послы иностранных государств должны высказать свой решительный протест по поводу закрытия СМИ: «Клоун окончательно разбушевался. Если и так можно, то логическим продолжением такой политики вполне может быть уже следующий указ — о принудительном изъятии почки (или другого ценного органа) у каждого гражданина Украины с целью её последующего отправления на экспорт в развитые страны и восполнения за счёт полученной валютной выручки дефицита торгового баланса Украины, а также частичного погашения её внешних долгов. Тем же указом можно узаконить и человеческие жертвоприношения — правда, только если они приносятся на фоне молитв за "американских партнёров" и святого Байдена. А что такого? Такое они строят государство…

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

P.S. Интересно, а послы тех же стран в Украине, послы которых вчера в Москве так бурно сбежались поддерживать Навального, выскажут хотя бы (не, на решительный протест рассчитывать тут даже не стоит) скромное слово в поддержку закрываемых ТРЕХ телеканалов, представляющих, между прочим, большую часть зрительской аудитории информканалов в Украине? Что-то подсказывает, что будут ровно так же молчать и ничего не замечать, как не замечали массовые репрессии, травлю и убийства в Украине, в том числе и оппозиционных журналистов, вот уже 7 лет к ряду. Они возмущены посадкой Навального, но почему-то все эти годы как воды в рот набрали насчёт убийства Бузины и гонений череды неугодных власти журналистов, оппозиционных политиков и общественников. Они возмущены тем, как в Минске гоняют протестунов, но молчаливо поощряют продолжение военных действий на Донбассе, где вооружённые силы из тяжёлой артиллерии и авиации уже столько лет расстреливают целые города этой же страны. Они неистово возмущены "звирячим побыттям" как бы "детей" в очередной столице очередной республики бывшего Союза, но ни один из послов за все эти годы не поехал в Донецк на Аллею памяти детей, погибших в результате обстрелов города известно кем, известно из каких орудий и известно какому главнокомандующему подчиняющихся.

Снимается окончательно вопрос о том, благодаря какому внешнеполитическому вектору, благодаря "поддержке" каких послов и каких именно держав эта страна с каждым годом спускается вниз по всем показателям и рейтингам и на самом деле становится территорией, лишь всё менее и менее пригодной для жизни какого бы то ни было человека в принципе».

СМИ рассказали, кто готовил запрет телеканалов Медведчука © Кирилл Тимошенко/Facebook Соня Кошкина утеснения свободы слова не видит в решении властей: «Новости веселые.

Но посмотрим, что будет дальше.

Гидра станет сопротивляться, конечно. Вопить про "свободу слова" и т.д. К которой они отношения не имеют. От слова "совсем".

Пропагандисты хреновы.

Плюс включатся разнообразные политические рычаги.

Справиться с которыми будет сложнее.

Но замахнулся уж если — бей.

На благо здоровой страны.

И рейтинга, чего уж там.

В любом случае, предпринимая подобный шаг, нужно ооооочень четко просчитывать последующие.

Наперёд.

Посмотрим».

Бывший журналист, идеолог Майдана Мустафа Найем тоже поддержал решение о закрытии оппозиционных телеканалов: «Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука.

Мы — воюем. И мы в воющей стране закрыли телеканалы человека, который открыто поддерживает страну-агрессора. А врага нужно изолировать без оглядки на упреки наблюдателей. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова.

В офисе Зеленского санкции против телеканалов назвали «возвратом к цивилизованным правилам» © Михаил Подоляк/Facebook

Называть это цензурой — все равно что обвинять изобретателей вакцины от COVID в браконьерстве и жестоком обращении с мирным вирусом.

Очень жаль, что это не было сделано шесть лет назад, когда уже были все основания. И кстати говоря, если бы санкции наложили тогда, сегодня бы их срок действия уже истек, и… начались бы новые.

Но в украинской политике уже не было Виктора Медведчука».

Журналист и редактор Юрий Бутусов считает, что действия государства полностью отвечают национальным интересам: «Вещание телеканалов медиахолдинга Медведчука "112", ZIK и Newsone в кабельных и спутниковых сетях остановлено! Указ Зеленского остановил российскую пропаганду.

Телеканалы не закрыты, они продолжают работу в интернете.

Сейчас на трех каналах начался совместный эфир. Представители ОПЗЖ выступают против решения президента Украины. Пророссийский пропагандист Шарий, который ведет информационную войну против Украины на стороне РФ, рассказывает про свободу слова.

Как журналист заявляю, что закрытие пророссийской пропаганды только укрепляет свободу слова в Украине.

Действия государства в данном случае полностью отвечают национальным интересам.

Ни шагу назад».

Бывший журналист и бывший член провластной фракции в Верховной Раде Александр Дубинский считает, что санкции против Козака — дело рук западных партнеров: «Что сейчас происходит? Аферисты кидают в пропасть не только Президента, но и Украину.

Я предупреждал всех об этом.

Думай-Те!

Р.S. За аферистов думают их хозяева. Им плевать на Украину и на то, что с ней будет в условиях правового беспредела и попрания Конституции».

Журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, поддержал не коллег, а Зеленского:

«Сегодня исторический день. Жизнь показала, что Владимир Зеленский имеет политические яйца, и это здорово! У меня были сомнения.

Российской пропаганде в Украине больше не будет. ZIK, "112", NewsOne — ВСЁ?!

Если так пойдёт, скоро начнётся массовая миграция из Киева в Москву.

Армию в высший уровень боевой готовности — орки будут сейчас стрелять!

НЕ РАБОТАЕТ ZIK, "112", NewsOne. Москва в огне!»

Советник Комитета Верховной Рады по свободе слова Ольга Червакова написала, что решение приято с нарушениями, а значит, будет оспорено:

Кива рассказал о подготовке к действиям из-за запрета телеканалов © Facebook, Илья Кива

Секретарь Национального союз журналистов Денис Иванеско прогнозирует в связи с этой ситуацией даже первый в истории страны импичмент: «Опоздал зеленый с такими дерзкими решениями. При Богдане еще б смог. А сейчас — недоумение ес, критика запада за цензуру, потеря рейтинга, лица и первый импичмент в истории Украины. Подарок к 30-летию».

Журналист Светлана Крюкова обратилась к олигархам и владельцам большинства медиа в стране: «Уважаемые Ринат Леонидович,

Игорь Валерьевич

И зять Кучмы — забыла по отчеству.

Вы напрасно сейчас ёрничаете, злорадствуете и подхихикиваете.

В этот вечер ценность всех ваших медиаактивов упала вдвое.

И все вы трое — следующие».

Журналист и бывший политик Елена Бондаренко написала о начале эпохи инфодиктатуры: «Политическому пигмею и моральному карлику захотелось славы диктатора и цензора.

Украина Зеленского. Три канала, которые позволяли себе критику марионеточного режима, лишены возможности вещания.

Инфодиктатура на марше. Замечу, что даже близко подобного акта инфотеррора в Украине не было».