Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. Много говорил о достижениях страны и своей команды. Сообщил, почему он лучше Порошенко, кто "сдал Крым" и нахваливал личные достижения в международных делах

Послание к депутатам было откровенно похоже на предвыборную программу. И неудивительно: 25 октября на Украине пройдут местные выборы. От их результатов зависит, удастся ли Зеленскому и его команде упрочить положение во власти.

Украинские эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях проанализировали главные тезисы из выступления президента.

Телеведущая Диана Панченко удивилась, в какой успешной, по версии Зеленского, стране она оказывается живет:

«Судя по речи Президента в парламенте, мы самая успешная страна во Вселенной. Пенсии проиндексировали, бизнесу создали все условия, убыточные предприятия приватизировали и теперь они приносят миллиарды в бюджет. В качестве примера даже отель Днепр вспомнил. Мы с ним точно в одной стране живем?»



Народный депутат от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар обрушилась с критикой на Зеленского:

«Где ты был в 2014? Взял АК и поехал в Крым? Ты знаешь, как исполняли приказы СБУ и военные при легитимном президенте Януковиче?

Ты сейчас имеешь всю полноту власти. Почему не отвоевал Крым до сих пор? Что фактически изменилось? Это территория Украины, ты сам говоришь. Вперед! Страшно?

Тебе же оставили армию, которой тогда не было и близко. Почему ты не отвоевал ни метра украинской земли? Не отдал ни одного приказа о наступлении. На своей земле?

И ты обвиняешь тех, кто принимал сложнейшие решения, когда стотысячная русская армия на восточной границе готова была зайти в Украину, чтобы вернуть «законного Януковича»?

Ты недоразумение, а не президент. Ты звонил Турчинову в начале каденции и говорил, как его уважаешь. И угрожаешь, когда он организовывает оппозицию. Тому, кто построил ракетную программу, которую ты нацепил как «свое достижение»? В этом весь Зе — зеленый недопрезидент, который топает ножками и кричит, чтобы закрыть Порошенко, знаешь, что тебе до него — как до неба. Ты циник, которому далеко до всех «старых» политиков, потому что ты кладешь на Конституцию и закон, плюешь на избирательные правила и устраиваешь фейковые опросы с бредовыми вопросами.

Ты лицемер, который натягивает на себя достижения, к которым не имеешь никакого отношения, типа Стокгольмского арбитража. Ты Охматдет построил?)), Его на 90% построили твои предшественники!

Ты думаешь, тебя боятся такие как Турчинов? Он боролся с Кучмой, и победил. Он противостоял Януковичу и стал вместо него Президентом. И сейчас он с улыбкой наблюдает за твоими гласными угрозами). А ты плохо учил украинскою историю.

В чем ты прав — что все проходит. И ты тоже. Очень скоро будешь в прошлом. Потому упоминание о том, что тебя наняли на работу на 5 лет — это чистый Фрейд. Ты боишься НЕ досидеть свой срок. И так будет. НЕ досидел.

А я, зная в деталях, что было в 2014, никогда не прощу тебе этих примитивных PR-выпадов на тему величайшей трагедии моей страны — войны… и тех, кто в этой войне мою страну спас».



Политолог Владимир Корнилов напомнил Зеленскому, в каком контексте сейчас воспринимают Украину в международной хронике:

«Зеленский в Раде заявил, что благодаря ему исчезла фраза «Мир устал от Украины». Ну да, теперь слово «Украина» обычно заменяют словом «Бурисма»»



Политолог Елена Дьяченко считает, что Верховная Рада — не место для агитации перед выборами:

«Очень жаль, что за полтора года Офис президента за своими важными делами по управлению анонимными телеграмм-каналами не нашел времени объяснить президенту, что такое послание парламенту о внутреннем и внешнем положении и что там должно быть. Особенно чего не должно быть — слов. Слов агиткампании местных выборов там не должно было быть.

И второй вопрос — раз, как мы видим, и этот документ писала пресс-служба с соответствующим пресс-службе образованием, чем в этом сезоне таким важным был занят Национальный институт стратегических исследований, раз и он не нашел времени для написания президентского Послания, ограничившись слайдами?»



Политический эксперт Кирилл Молчанов — того же мнения:

«Зеленский явно перепутал слова "звернення президента" и "звіт президента". Дальше явно скатился к топорной предвыборной агитации, уже обещает зарплаты медикам по 20 тыщ грн. «Не хватает только фразы Никиты Хрущева: догоним, обгоним и вперед уйдем!»



А вот народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский написал, что доволен выступление своего лидера:

«Убедительное выступление Президента в Раде. Про войну и мир, ответственность власти и вызовы на будущее. По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу СН в областях минимум до 5%».

