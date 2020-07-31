Поздно вечером 30 июля Киевсовет принял решение об обязательном исполнении Государственного гимна Украины во всех школах столицы. По мнению депутатов, это будет содействовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Как оценили инициативу киевских властей и как это связано с выборами в местные советы осенью – в обзоре соцсетей

Глава Национального союза журналистов Денис Иванеско написал, что патриотическое воспитание таким способом — это главная реформа, которой там не хватало киевлянам: «Киеврада обязала школы города исполнять государственный гимн. Почему они сами не начинают свой день с этого, а детей заставляют? Выходили б каждое утро в 8.45 всей мэрией на Крещатик петь гимн. Кличко впереди. Депаратаменты сзади. А в 8.30 Шмыгаль мог бы с Кабмином на Грушевского петь. В 6.00 конечно должен задавать тон Президент на Банковой. А после 9 можно петь остальным — НАБУ, СБУ, САП. Если они патриоты конечно. Это ж главная реформа, которой нам так не хватало! Какие там пробки и метро на Троещину — всем городом будем петь гимн и другие революционные песни!»

Политолог Константин Бондаренко традиционно подыскал подходящий анекдот на злобу дня: «По поводу инициативы ежедневно исполнять Гимн в школах… Ситуация напоминает советский анекдот. Сын приносит домой дневник. Отец смотрит: «Математика — два, язык — два, биология — два, пение — пять… Ты смотри! Оно, блин, еще и поет!»

Журналист Наташа Влащенко считает, что ежедневное исполнение в школах будет иметь противоположный эффект и превратится в рутину: «Меня тут спрашивают в личку, как я отношусь к инициативе петь ежедневный гимн каждый день в школах? Почему ежедневно? Почему не перед каждым уроком? А если серьезно, то государственный гимн — это особо торжественная, святая история. Зачем превращать это в школьную рутину и в реплики учителей: — Петренко, всі співають, а тебе це не стосується?! мир- дуален. все, что слишком- превращается в собственную противоположность. В Свободе есть люди, которых я уважаю — Андрей Ильенко, Руслан Кошулинский… неужели они никогда в школе не учились?… говорят, через 10 лет в мире вообще не будет партий. Останется власть іt-корпораций. Если это случится, я не удивлюсь. И среди корпораций выживут те, кто будет искать лекарство от рака, а не петь каждый час гимн. P.S. И еще. Ребята из Свободы, почему вам никогда не придет в голову что-нибудь «про жизнь»? Например, убрать за неделю Киев? Помыть все дворы в городе? Год дежурить в детских онкодиспансерах по ночам? Почему только гимны?»

Медиаменеджер Елена Скидан предлагает не останавливаться на исполнении гимна: «Требую отказаться от любых полумеров: к ежедневному спиванию гимна обязательно должна прилагаться пятнадцатиминутка политинформации с непременным зачитыванием с выражением, например, передовиц из телеги ОП или, на худой конец, постов Мендель. А во-вторых, куда делись торжественные линейки? Вы там что, совсем всё забыли, как надо?»