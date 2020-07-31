Глава Национального союза журналистов Денис Иванеско написал, что патриотическое воспитание таким способом — это главная реформа, которой там не хватало киевлянам: «Киеврада обязала школы города исполнять государственный гимн. Почему они сами не начинают свой день с этого, а детей заставляют? Выходили б каждое утро в 8.45 всей мэрией на Крещатик петь гимн. Кличко впереди. Депаратаменты сзади. А в 8.30 Шмыгаль мог бы с Кабмином на Грушевского петь. В 6.00 конечно должен задавать тон Президент на Банковой. А после 9 можно петь остальным — НАБУ, СБУ, САП. Если они патриоты конечно. Это ж главная реформа, которой нам так не хватало! Какие там пробки и метро на Троещину — всем городом будем петь гимн и другие революционные песни!»
Политолог Константин Бондаренко традиционно подыскал подходящий анекдот на злобу дня: «По поводу инициативы ежедневно исполнять Гимн в школах… Ситуация напоминает советский анекдот. Сын приносит домой дневник. Отец смотрит: «Математика — два, язык — два, биология — два, пение — пять… Ты смотри! Оно, блин, еще и поет!»
Журналист Наташа Влащенко считает, что ежедневное исполнение в школах будет иметь противоположный эффект и превратится в рутину: «Меня тут спрашивают в личку, как я отношусь к инициативе петь ежедневный гимн каждый день в школах? Почему ежедневно? Почему не перед каждым уроком? А если серьезно, то государственный гимн — это особо торжественная, святая история. Зачем превращать это в школьную рутину и в реплики учителей: — Петренко, всі співають, а тебе це не стосується?! мир- дуален. все, что слишком- превращается в собственную противоположность. В Свободе есть люди, которых я уважаю — Андрей Ильенко, Руслан Кошулинский… неужели они никогда в школе не учились?… говорят, через 10 лет в мире вообще не будет партий. Останется власть іt-корпораций. Если это случится, я не удивлюсь. И среди корпораций выживут те, кто будет искать лекарство от рака, а не петь каждый час гимн. P.S. И еще. Ребята из Свободы, почему вам никогда не придет в голову что-нибудь «про жизнь»? Например, убрать за неделю Киев? Помыть все дворы в городе? Год дежурить в детских онкодиспансерах по ночам? Почему только гимны?»
Медиаменеджер Елена Скидан предлагает не останавливаться на исполнении гимна: «Требую отказаться от любых полумеров: к ежедневному спиванию гимна обязательно должна прилагаться пятнадцатиминутка политинформации с непременным зачитыванием с выражением, например, передовиц из телеги ОП или, на худой конец, постов Мендель. А во-вторых, куда делись торжественные линейки? Вы там что, совсем всё забыли, как надо?»
А вот журналист Денис Гороховский тоже спрогнозировал, чем закончится такая образовательная реформа: «Так называемое ЗНО по украинскому языку не сдал каждый 12 выпускник, ЗНО по истории каждый восьмой. Приблизительно такая же ситуация и с математикой.
Ни для кого не секрет, что школьная программа устарела и уже не соответствует времени. Поэтому мне очень импонируют люди, которые пытаются решить проблему комплексно и даже в чем-то радикально.
Вот депутаты Киевсовета проголосовали решение, согласно которому теперь киевские школьники должны начинать учебное утро с исполнения гимна. Не нужно быть экспертом, чтоб понять насколько это масштабная реформа и как она позитивно отразится на знаниях киевских учащихся. А мне лишь хочется процитировать Лаврова».