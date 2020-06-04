Представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник на примере слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы показал, как Киев не собирается выполнять свои обязательства

Клиент созрел. Принимайте!

Украина не будет выполнять Минские соглашения. И далее по пунктам…

Воодушевленный поездкой в Берлин министр иностранных дел Украины — Дмитрий Кулеба разразился объемным постом в Facebook, где изложил, как я понимаю, не только свою официальную точку зрения, но и точку зрения руководства Украины, по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения Украиной Минских соглашений.

Теперь внимание гарантов Минских соглашений, в лице Германии, Франции и России! Внимание официальных международных посредников в лице ОБСЕ, внимание Совета Безопасности ООН, принявшего Резолюцию №2202, которая «одобряет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений».

Симуляция процеса. Зачем глава МИД Украины Кулеба и глава Офиса президента Ермак отправились в тур по Европе © REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool

Идем по пунктам:Кулеба: «Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями…»

— во-первых, в Минских соглашениях нет никаких «оккупационных администраций», это вообще не лексика Минских соглашений, во-вторых, Комплекс мер предполагает принятие Украиной законов по политическому урегулированию «в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы». Господин Кулеба в своем посте имел ввиду именно этот «диалог», потому что, другого там просто нет. Следовательно, Украина сразу нарушает п.9, п.11 и п.12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

— без «прямого диалога» нет выполнения п.1 «прекращение огня», нет выполнения п.2 «отвод вооружений», нет — п. 6 «обмен всех заложников… на основе принципа «всех на всех», нет п.9 «контроль над границей», нет п.11 «конституционная реформа.. с учетом особенностей отдельных районов». Да практически, ничего нет, если нет прямого диалога сторон конфликта, которые указаны в п.2, все того же, Комплекса мер.

Кулеба: «Мы не будем уступать вопросу о границе…» — здесь министр иностранных дел Украины заявляет, что официальный Киев отказывается от условий п.9 Комплекса мер, где предусмотрено: «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования».

Кулеба: «…мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы…»

— в этом посыле господин украинский министр нарушает п.4 Комплекса мер, который содержит требование — «начать диалог… в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»».

— нарушает п.11, который требует от Украины «Проведение конституционной реформы в Украине… предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов… а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

— нарушает п.12 Комплекса мер, который предполагает проведение местных выборов только «На основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

— опубликовав свое послание г-н Кулеба нарушает и п.2 документа под названием «Совместно согласованные итоги Парижского саммита «Нормандского формата» или проще говоря, решения Парижского саммита от 9 декабря 2019 года, где говорится о «согласовании в «Нормандском формате» и Трёхсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей…».

9 декабря Зеленский в Париже согласовал этот документ, в котором, в частности, сказано, что все стороны переговоров в Нормандском формате и в том числе, конечно же, Украина, считают Минские соглашения основой для работы Нормандского формата и «привержены их полному выполнению», но министр Кулеба отказался и от этого пункта. Выглядит очень по-украински: президент согласовал, а министр выполнять отказывается!

И вот на основании вышеизложенного, и руководители стран-гарантов, и международные посредники в лице ОБСЕ плюс участники этой организации, и Совет Безопасности ООН и его участники, должны дать оценку вполне официальному заявлению министра иностранных дел Украины — Дмитрия Кулебы. А после этого задуматься о мерах, которые должны быть применены к Украине, которая напрямую отказывается от выполнения своих международных обязательств, а вместе с ними и от международнопризнанного способа прекращения кровопролития и урегулирования конфликта на Донбассе.