Скандал в Кагарлыке Киевской области, где двое полицейских задержаны с обвинением в пытках и изнасиловании, уже окрестили «второй Врадиевкой». В 2013 году события в этой деревне стали предвестником Майдана 2014 года, а произвол правоохранителей ополчил украинцев против полиции

По прошествии семи лет в Украине остается нерешенной проблема произвола людей в погонах, а реформа МВД очевидно не состоялась. Об этом рассуждали в своих социальных сетях эксперты и журналисты.

Журналист Юлия Белинская провела аналогии с событиями семилетней давности: «В 2013 году в поселке Врадиевка менты в райотделе изнасиловали и избили женщину.

В 2020 году в Кагарлыке в райотделе избили и изнасиловали женщину. «МВД превратилось в кузницу отморозков». Эксперты о пытках и изнасиловании в Кагарлыке © Facebook, Національна поліція України | Facebook, Національна поліція України | Перейти в фотобанк

За 7 лет реформа правоохранительных органов не продвинулась ни на шаг. Вместо хранения прав, менты творят преступления.

При этом Аваков остается министром внутренних дел с 2014 года! Почему он до сих пор не уволен, если в его ведомстве может происходить такое?

Все просто. Тот, кто контролирует оружие, у того и власть, тот и есть государство. Порошенко не смог его убрать, за что его не любят сторонники и ненавидят противники. Зеленский, который уже сменил один Кабмин и три министра здравоохранения, тоже не может убрать Авакова. И этого ему тоже не простят его сторонники.

Значит, реальная власть у нас принадлежит Авакову. И это очень плохая новость».

Бывший народный депутат Борислав Береза хорошо помнит события во Врадиевке и считает что сегодня история в Украине повторяется: «У Виктора Федоровича была Врадиевка. У Владимира Александровича Кагарлык. Пока двигаются схоже. История повторяется…»

Журналист Наташа Влащенко написала, что реформа МВД, как и армии, провалилась: «По поводу Кагарлыка и реформ….Совсем недавно мы говорили в студии Народ против о том, есть ли реформа в армии. Присутствующий генерал перечислял:

— Ну как же! У солдат новая форма, а ведь раньше были обноски, вдоволь еды, а раньше не хватало, топливо наконец залили в баки… Я слушала его и диву давалась: даже генерал путает обеспечение и реформу. А так ведь, нет и не было никакой реформы…

Ибо «Реформа предполагает существенные изменения в механизме функционирования объекта, возможна смена основополагающих принципов, ведущих к принципиально новому результату и получению принципиально нового объекта. Не стоит путать понятия «реформа» и усовершенствование» или «модернизация». Реформа в таком случае, по сути, коренной перелом устоявшихся процессов, традиций и т. д.» Эти странные покушения. Как СБУ разоблачала преступления, ей же подготовленные © Facebook, Аркадий Бабченко | Facebook, Аркадий Бабченко | Перейти в фотобанк

Так вот, в МВД то же самое. Недостаточно переодеть милиционера, назвать милицию полицией и всем рассказать, что произошла реформа. Недостаточно получить в дар патрульные автомобили и быстро их укокошить. Недостаточно провести «люстрацию» и отправить всех вменяемых на пенсию. Все это не меняет «мусорское» сознание, не разрушает столетнюю систему поборов, циничной продажи чести мундира, наглую торговлю всем и вся. А главное — желание глумиться над человеком, который в твоих руках. Чудес не бывает. Не может быть никакой реформы без смены сознания — причем в каждой башке. До самой верхней. Которая на вершине этой властной профессиональной пирамиды. Не может быть никакой реформы без «аудита», контроля и наказания в системе. А вы что-нибудь слышали о том, кто понес наказание за бойню в Мукачево, Княжичах и за убийство пятилетнего мальчика? Не может быть никакой реформы в стране, где НИ ОДНО резонансной убийство не раскрыто, а активисты периодически кричат: щас идем Президенту ворота дегтем мазать- и идут. А Генеральный прокурор разводит руками) Так что не спрашивайте- почему в Кагарлыке двое животных пытали и насиловали людей прямо в отделении полиции. Вы знаете ответ: не они первые- не они последние».

Украинский общественный деятель Елена Бондаренко тоже написала о преобразованиях в правоохранительной системе: «Реформа прошла, а толку?! Но при этом вылетела в трубу (или разворовано?!) уйма наших налогов, накопилось огромное количество «висяков», бандитье слилось с полицией, и все это — под «одобрямсы» посольств третьих стран. Врадиевка каждый день».

Журналист Денис Гороховский не считает, что события в Кагарлыке станут триггером для расшатывания ситуации в стране, как это было в 2013 году. И вот почему: «В ленте многие сравнивают сегодняшнюю ситуацию в Кагарлыке, когда два полицейский избили и изнасиловали невиновную девушку, пытаясь заставить взять на себя глухарь, с ситуацией во Врадиевке. Собственно, вопрос у всех один: Станет ли Кагарлык второй Врадиевкой? Пытали и насиловали. Подчиненные главы МВД Украины Авакова оказались жестокими преступниками © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ответ односложен: нет. Народного гнева для Врадиевки не достаточно.

Для любой Врадиевки нужны кураторы и деньги. Иначе все закончится пророчеством Шкиряка "Повоняют и успокоятся". И да, Арсен Борисович совсем в отставку не собирается. Вы еще скажите, что министр обороны должен в отставку уйти из-за того, что один из насильников АТОшником оказался».

Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко тоже написала об отсутствии реформ, как будто она не была одним из влиятельных политиков при президенте Порошенко: «Жуткая история в Кагарлыке, с изнасилованиями и пытками людей в райотделе «обновленной» полиции мало чем отличается от убийства в райотделе нереформированной тогда милиции студента Индило, или попыток искупить виновных и похоронить дело во Врадиевке. Украинцы не чувствуют себя в безопасности. Реформа полиции — это не только новая форма, должно быть и новое содержание. А пока есть ощущение, что в стране 2 полиции, как и 2 СБУ. Один состав борется с преступностью и терроризмом, противостоит врагу внутреннему и внешнему, героически несет службу на второй линии фронта и проводит блестящие спецоперации. Второй состав кошмарит бизнес, в пьяном угаре стреляет по пятилетним малышам, упивается собственной безнаказанностью, продолжает поборы, и давно стал государством в государстве».