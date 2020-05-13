Украинский экономист Александр Гончаров считает, что власти страны должны обратить внимание на нужды простых украинцев, которые вместо фальшивых заявлений ждут от политиков разговора о том, как им прожить в разгар коронакризиса

ВСЁ МОЖНО СКРЫТЬ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА — ЛИШЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО СКРЫТЬ БЕДНОСТЬ

Особенно тогда, когда «Слуги народа» и «соросята» демонстрируют с экранов телевизоров, как они счастливы при карантине, дохрена зарабатывая на чиновничьих должностях в самой бедной европейской стране. А от прилизанных и фальшивых заявлений целого отряда антикоррупционных органов, съедающих миллиарды бюджетных денег, уже просто тошнит. Карантин глазами простых людей, Киев. Страдают прежде всего те, кто живет от зарплаты до зарплаты © REUTERS, Gleb Garanich

Ребята во власти, объясните, зачем вы простому украинцу из карпатского села рассказываете о сказочных кредитных миллиардах от МВФ, если он едва сводит концы с концами? А собственник ларька в городе ночами не спит, т.к. не знает, какими новыми карантинными мерами его ограничат, и самое главное — из чего ему оплачивать коммуналку и погашать кредиты.

Или вы полагаете, что именно сейчас все украинцы замерли в ожидании, когда же власти за кредитные деньги МВФ построят гиперлуп в Украине, разработанный собственником компаний «Tesla» и «SpaceX» Илоном Маском? Ну, такое бывает, например, в США, но не у нас — нищей и коррумпированной стране.

Думаю, в преддверии местных выборов подавляющее большинство телезрителей с наибольшим интересом познакомились бы с предложениями и практикой тех местных политиков, которые рассказали бы им, как в этих условиях коронакризиса прокормить себя и не перешагнуть грань выживания.

Час пробил! Очень дорогой для содержания цирк должен быть закрыт!