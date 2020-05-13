ВСЁ МОЖНО СКРЫТЬ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА — ЛИШЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО СКРЫТЬ БЕДНОСТЬ

Особенно тогда, когда «Слуги народа» и «соросята» демонстрируют с экранов телевизоров, как они счастливы при карантине, дохрена зарабатывая на чиновничьих должностях в самой бедной европейской стране. А от прилизанных и фальшивых заявлений целого отряда антикоррупционных органов, съедающих миллиарды бюджетных денег, уже просто тошнит.

Карантин глазами простых людей, Киев. Страдают прежде всего те, кто живет от зарплаты до зарплаты
Карантин глазами простых людей, Киев. Страдают прежде всего те, кто живет от зарплаты до зарплаты
© REUTERS, Gleb Garanich

Ребята во власти, объясните, зачем вы простому украинцу из карпатского села рассказываете о сказочных кредитных миллиардах от МВФ, если он едва сводит концы с концами? А собственник ларька в городе ночами не спит, т.к. не знает, какими новыми карантинными мерами его ограничат, и самое главное — из чего ему оплачивать коммуналку и погашать кредиты.

Или вы полагаете, что именно сейчас все украинцы замерли в ожидании, когда же власти за кредитные деньги МВФ построят гиперлуп в Украине, разработанный собственником компаний «Tesla» и «SpaceX» Илоном Маском? Ну, такое бывает, например, в США, но не у нас — нищей и коррумпированной стране.

Думаю, в преддверии местных выборов подавляющее большинство телезрителей с наибольшим интересом познакомились бы с предложениями и практикой тех местных политиков, которые рассказали бы им, как в этих условиях коронакризиса прокормить себя и не перешагнуть грань выживания.

Час пробил! Очень дорогой для содержания цирк должен быть закрыт!