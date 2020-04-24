Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что меры, предлагаемые правительством Украины, слишком скудны и бессистемны, чтобы с их помощью можно было смягчить удар кризиса по национальной экономике

Люди устали от нищеты мыслей молодых политиков во власти и тупости нашего бытия на карантине.

Интересно бы узнать у Дениса Шмыгаля, этот кризис — в наших головах или он структурный? Предчувствия какие-то нехорошие, что всё рухнет. Но, может быть, с нашей экономикой всё в порядке, а мы думаем, что она плохая? Отсюда такой психоз на финансовом и товарном рынках, связанный с эпидемией коронавируса.

Такие разговоры с коллегами по бизнесу сегодня не редкость. И, по-моему, уже всем понятно, что нынешнее драматическое время требует крутого разворота и перезагрузки украинской экономики. Тем не менее, скудный пакет ожидаемых мер господдержки бизнеса и населения существенно меньше, чем об этом ранее заявлял Денис Шмыгаль. Спекулянты наживаются за счет государства. Где брать деньги и что будет с пенсиями украинцев © CC0, Pixabay

И разве кто-то из министров и нардепов хотя бы пытался на цифрах и фактах развеять сомнения предпринимателей и экспертов, что в Украине влияние коронакризиса на доходы, спрос и инвестиции будет более продолжительным, чем в других европейских странах? Поэтому восстановление украинских рынков и реальных доходов населения будет слишком долгим.

Также хотелось бы ясности, что в ближайшее время будет делать Кабмин и Нацбанк? Дальше девальвировать гривну, подстегивая экспорт и еще более усложняя жизнь валютным заемщикам, или укреплять гривну, борясь и так с высокой инфляцией? Да и без денежной закачки с помощью печатного станка и увеличения налоговой нагрузки вряд ли удастся властям решить наши накопившиеся проблемы.

Это притом, что все мы понимаем: куда ни кинь, всюду риск социальных волнений. Плюс скептики постоянно нам напоминают о приближающихся голодных протестах. Особенно убедительны те, кто возвращается в Киев из регионов, утверждая, что на самом деле есть чего опасаться властям.

Усердно пытаюсь найти аргументы для оптимизма. Но, откровенно говоря, самое трудное в последнее время — это неопределенность: сколько еще придется терпеть этот карантин? Да еще на фоне статистики, которая никак не переламывается к лучшему.