Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook отметил, что в посткризисную эпоху руководству России придется менять подход к финансированию регионов для поддержания жизненного уровня населения

Кредитование потребления и призрак сепаратизма. "Счетная палата зафиксировала рост дотационности регионов. За три года этот показатель увеличился почти на 10%".

"Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн".

Главный разрыв, который ожидает Россию: выбор между поддержанием собственной дотационной периферии и национального периметра.

Так как единственной формой стимулирования лояльности, которую может предложить финансовый капитал, является кредит, то выхода из этого тупика просто нет.

Начальство будет стоять перед выбором: либо поддерживать потребление в мегаполисах, чтобы сгладить кризис, либо бороться за лояльность дотационных регионов России и национальной периферии.

Если с мегаполисами все понятно — недовольства в столице не допустят, то интересами регионов вполне могут пожертвовать. Масштабный митинг во Владикавказе — первая ласточка.

Модель "всем сёстрам по серьгам" в кредит уже не будет работать. Поэтому надо не выбирать между объектом кредитования, а изменять сам подход. «Вместо геополитики будет биополитика». Эксперты о мире после коронавируса © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В условиях кризиса любой кредит превращается в потенциально безвозвратный. Поэтому нужны не кредиты на поддержание потребления, а инвестиции в производство под % стремящийся к нулю, но с жёсткой уголовной ответственностью.

Государство не даёт в долг, а выступает инвестором, получая свою долю. Инициативный предприниматель получает средства под расширение производства, но несёт персональную ответственность по УК, а не по кредитному договору.

Для этого необходимо не просто распаковать "кубышку ФНБ", распилив её на кредитные транши, но перейти к отраслевому планированию: какие именно группы товаров мы будем импортозамещать с прицелом на посткризисную экономику. Рано или поздно начнётся восстановительный рост, а вместе с ним и вырастет потребление.

Если же сохранить модель поддержания лояльности за счёт кредитования потребления, то на втором шаге начнётся откровенное давление и шантаж как со стороны соседей и союзников, так и со стороны дотационных регионов. А вот это уже чревато сепаратизмом, потому как кредит с прицелом на невозврат намного выгоднее получать, будучи главой иностранного государства, чем начальником российского региона.

Беднеющий гражданин, чтобы не впасть в ересь сепаратизма, должен видеть создание рабочих мест и запуск новых производств, а не новости о том, как Россия помогает очередной загранице. Ровно на этом и погорел поздний СССР.