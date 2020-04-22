Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заметил, что непродуманные и непрофессиональные действия нынешней власти только усугубляют плачевное состояние украинской экономики и финансов

До и после.

Сегодня Украина реально находится в реанимации. И вместо того, чтобы её спасать, чтобы не отправить в морг, они её душат. Аматоры, любители поуправлять вместо того, чтобы допустить профессионалов, оживить экономику в будущем, посмотреть, как минимизировать сегодня удар по Украине, они путем проб и ошибок пытаются не спасти, а задушить Украину. Перекрывают на пробу то или другое финансирование. Украина замерла в ожидании обвала. Что произойдет с экономикой во время и после карантина © kmu.gov.ua

У них действия не продуманные, они не системные. Их решения приносят больше вреда, чем пользы. Уверен, если бы они вообще ничего не делали, ситуация была бы лучше. Власти на местах, а там остались ещё грамотные управленцы, при достаточном финансировании нашли бы пути выхода из кризиса, как во время эпидемии, там и впоследствии, в период выхода из кризиса.

Действия власти только вредят, но они тешат себя мыслью, не понимая, что происходит внизу, что это такая форма, которая позволяет грабить людей и принимать любые решения, а люди не выходят на протест, потому что запуганы болезнью. Но это до определенного времени. Потом мало не покажется.

Опросы уже показали, что у народа заканчиваются продукты и деньги. Необходимы государственные резервы для поддержки населения, программы смягчения последствий кризиса вкупе с пандемией. А заявления управленцев о том, что в Украине будут создаваться новые рабочие места для выхода из кризиса, звучат как издевка, когда уже сейчас готовят программы приватизации оставшегося госсектора, распродажи земли, гибели основных некогда государствообразующих предприятий.