Биржевая торговля нефтью привела к абсурдным — отрицательным — ценам на нефть. Это говорит о тупике спекулятивных отношений на рынках биржевых товаров. Царству спекулянтов приходит конец.
Пора возрождать растоптанный суетливыми идиотами Госплан, заново создавать внутреннюю систему обеспечения страны основными товарами.
Хорошо бы ещё не бросаться из крайности в крайность, научиться сочетать стратегическое планирование, активное государственное регулирование с рыночными механизмами и свободой предпринимательства.