Российский юрист и государственный деятель, доктор юридических наук Евгений Тарло на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что ситуация с отрицательными ценами на нефть продемонстрировала абсурдность биржевых торгов стратегическим сырьем

Нефть ушла в минус: Трамп может спасти США только с помощью России и Саудовской Аравии © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Пора возрождать растоптанный суетливыми идиотами Госплан, заново создавать внутреннюю систему обеспечения страны основными товарами.

Хорошо бы ещё не бросаться из крайности в крайность, научиться сочетать стратегическое планирование, активное государственное регулирование с рыночными механизмами и свободой предпринимательства.