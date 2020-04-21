Украинский оппозиционный тележурналист Дмитрий Василец на своей странице в соцсети Facebook написал, что единственной целью украинских антикоррупционных органов стало освоение многомиллиардных бюджетных ассигнований

Аж 5 лет работает НАБУ (антикоррупционное бюро), кто-то в курсе кого из ТОП коррупционеров они посадили? Чем они вообще занимаются, кто-то в курсе? Зеленский и «диктаторские законы». Обзор политических событий на Украине 11-17 апреля © AFP, STR / POOL

Скорее всего идет превращение из антикоррупционного бюро в коррупционное бюро, для этого, как Вы понимаете, нужно выделять по несколько миллиардов с бюджета Украины.

Это нужно скорее всего для того, чтоб не было сильного конфликта интересов между международными коррупционерами и нашими местными. Нам просто нужно понять — и международным, и местным коррупционерам нужно жить, а не выживать, и конечно это все "нужно" за наш счет.