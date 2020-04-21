Аж 5 лет работает НАБУ (антикоррупционное бюро), кто-то в курсе кого из ТОП коррупционеров они посадили? Чем они вообще занимаются, кто-то в курсе?
Скорее всего идет превращение из антикоррупционного бюро в коррупционное бюро, для этого, как Вы понимаете, нужно выделять по несколько миллиардов с бюджета Украины.
Это нужно скорее всего для того, чтоб не было сильного конфликта интересов между международными коррупционерами и нашими местными. Нам просто нужно понять — и международным, и местным коррупционерам нужно жить, а не выживать, и конечно это все "нужно" за наш счет.