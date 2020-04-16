Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook полагает, что история с капитаном зараженного американского авианосца и реакция на последующие события в СМИ показали деградацию армейских принципов, на которых строилась армия США

После недавнего скандала с массовым заражением команды авианосца "Теодор Рузвельт", когда капитан зараженного корабля, предназначенного для военных действий не только в условиях обычного времени, но и ядерной, химической, бактериологической войны, был превознесен чуть ли не как национальный герой, а уволивший его министр флота — как позор нации, мифы о "готовности армий", "стоящих на страже", развенчаны. Почти 700 моряков заразились коронавирусом на французском авианосце © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Отношение к тем, кто хочет порядка в армии и тем, кто воспринимает войну как игру, тоже ясно: те, кто укрепляет армию, признаны врагами, а те, кто превращает военный корабль в бардак, превозносятся и им аплодируют с балконов. Полный крах и деградация армейских принципов, на которых уже 200 лет строилась армия США, очевидны.

Интересно будет теперь посмотреть на реакцию Франции: как там отнесутся к командованию авианосца "Шарль де Голль", который тоже по умолчанию должен нести боевое дежурство 365/30/7/24 не только в условиях мира, но и в условиях ядерной и бактериологической войны.

Корабль прервал учения и вернулся в порт из-за того, что треть экипажа инфицирована коронавирусом! Меня очень интересует, как во французской армии отнесутся к этому?