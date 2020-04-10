Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook предположил, что внезапные смерти потомков 35-го президента США - Джона Кеннеди могут быть своеобразным предупреждением нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу

Недавняя смерть еще двух человек из клана Кеннеди может служить прозрачным намеком Дональду Трампу, который, как и его великий предшественник на посту президента США — Джон Кеннеди, планирует национализировать Федеральную Резервную Систему США.

Сам Трамп уже не молод, и его жизнь плэйбоя в молодости дает основания предполагать, что он уже, повидавший и испытавший многое, может и не бояться смерти. А вот его дети…Погибшие мать с ребенком из клана Кеннеди могут быть прозрачным намеком на то, какая судьба может ждать детей и родных президента США, если он не одумается и не откажется от своих планов наступления на мировые финансовые элиты… Найдено тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди © Instagram, robertfkennedyjr

Кстати, по мнению болгарского общественного деятеля Пламена Паскова, коронавирус, затормозивший и остановивший производство в Китае и США, связанных между собой многими технологическими и торговыми цепочками, может иметь своей целью затруднить переизбрание Трампа, пообещавшего возродить промышленность Америки, на выборах президента. В США они должны состояться в ноябре 2020 года.

В любом случае, пандемия коронавируса — это лишь не самое ужасное звено в цепочке ярких и, возможно, страшных событий, которые, вполне вероятно, будут разворачиваться в ближайшие годы в борьбе между условными "промышленной" и "финансовыми" элитами и центрами мира: Америкой и Китаем.