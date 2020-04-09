Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook заявил, что проект «Украинская школа онлайн», нужно показывать, как назидание политикам и напоминание о реальном состоянии украинского образования

Благодаря "Украинской школе онлайн" мы наконец-то поняли какое у нас образование — математика, история…, какие у нас учебники, и даже, лучшие учителя… «Реанимировать не удастся». Коронавирус нанес удар в сердце украинского образования — замминистра © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Хоть совет этого проекта нужно было запустить! И не закрывайте даже после того, как карантин закончится. Потому что те, кто слушает эти уроки сегодня, будут управлять нами завтра… Вся текущая "Зеленая команда" — это порождение уже нашей независимой системы образования.

Может тогда "депутаты-министры-чиновники" реально поймут, что образование (вместе с медициной) — это действительно приоритеты деятельности государства и, особенно, финансирование, не красивые слова для рекламы во время избирательной компании!