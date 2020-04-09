Благодаря "Украинской школе онлайн" мы наконец-то поняли какое у нас образование — математика, история…, какие у нас учебники, и даже, лучшие учителя…
Хоть совет этого проекта нужно было запустить! И не закрывайте даже после того, как карантин закончится. Потому что те, кто слушает эти уроки сегодня, будут управлять нами завтра… Вся текущая "Зеленая команда" — это порождение уже нашей независимой системы образования.
Может тогда "депутаты-министры-чиновники" реально поймут, что образование (вместе с медициной) — это действительно приоритеты деятельности государства и, особенно, финансирование, не красивые слова для рекламы во время избирательной компании!