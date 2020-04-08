Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook рассказал, что согласованный Ермаком в Минске Консультативный совет в настоящее время откровенно саботируется украинскими чиновниками

Консультативный совет по Донбассу ушёл в бесконечные консультации и вряд ли вернётся.

Представители Киева на переговорах в Минске явно демонстрируют, что стремление к миру, а уж тем более к диалогу с Донбассом, уже явно не в тренде команды Зеленского.

Проект диалоговой платформы Сергея Сивохо был достаточно грубо закрыт руками радикалом и подписью Данилова, а другой проект, согласованный Ермаком в Минске, Консультативный совет, сейчас откровенно «замыливается» украинскими правительственными чиновниками. Сивохо примерил опыт Северной Ирландии к урегулированию в Донбассе © Facebook, Сергей Сивохо

На дистанционных переговорах политической подгруппы Минской Контактной группы, они озвучили, что идею Консультативного совета они по-прежнему поддерживают, но позволить говорить напрямую двадцати гражданам с двух сторон конфликта без благословения "нормандского формата", парламента и украинской общественности (читай, радикалов на площади) они никак не могут.

Потому идея Консультативного совета удаляется на глобальные консультации на неопределенный период. А обязательства учредить совет ещё 25 марта для Офиса президента — это совершенно ничто по сравнению с перспективами консультаций в "нормандском формате".

Действия по урегулированию, это действительно ничто по сравнению с консультациями о возможностях урегулирования. Повторения этих тезисов ждём в среду на заседании Контактной группы.