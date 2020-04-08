Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook предположил, кто на самом деле продвигает законопроект о переносе Конституционного суда из Киева в Харьков

Об идее переноса места работы Конституционного суда (КС) в Харьков.

Я догадываюсь, откуда ноги растут у этой идеи. Идея эта давняя, появилась впервые еще во времена Кучмы, дебатировалась при Ющенко. Но сейчас у нее появились сильные лоббисты. Арбузов о переносе КСУ в Харьков: Осталось только НБУ перенести в Одессу © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Формальный автор законопроекта — депутат от "Слуги народа" (СН) Галина Третьякова, в свое время училась в Харькове. Представитель президента в КС — Федор Вениславский — выходец из Харьковской юракадемии. И президиум Правовой академии находится в Харькове. Из Харькова и Ирина Венедиктова.

В общем, харьковское юридическое лобби эту идею поддерживает. Но вот хватит ли голосов за эту идею? Что-то мне подсказывает, что судьи КС не горят желанием переехать в Харьков. А вы как считаете, нужно ли КС отправить в Харьков?