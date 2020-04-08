Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что все мировые лидеры впервые столкнулись в лице пандемии COVID-19 с новым для себя политическим вызовом и врагом, с которым невозможно договориться

О нервных политиках. COVID-19 заставил сильно понервничать мировых политиков. Впервые за долгие десятилетия элиты столкнулись с врагом, с которым невозможно договориться. Ему безразличны деньги, звания и иерархия. Он коварен и использует любые слабости людей.

А у политиков этих слабостей больше, чем у простых смертных.

У Дональда Трампа, который отрицал угрозу, без малого 400 тыс. заболевших по всей стране и ежедневные попытки переложить с себя ответственность. То вирус китайский, — он с таким же успехом мог появиться в любом мегаполисе — то ВОЗ много помогала Китаю, но мало сделала для США. И это уже не говоря о традиционных русских хакерах и фейках, на которые каждый год пытаются переложить ответственность. А ещё и с нефтью проблемы: впервые за время правления Трампу рискует стать ведомым в процессе переговоров, а не ведущим. Тяжёлые испытания для человека, который до весны 2020 года выходил победителем из всех передряг.

Совсем плохие дела у Бориса Джонсона, предлагавшего сперва всем переболеть, а затем предупреждавшего британцев об угрозе утраты своих близких. Теперь Джонсон в реанимации на грани жизни и смерти. Остаётся лишь пожелать ему выздороветь, иначе его смерть станет тяжёлым ударом для его семьи, Британии и коллег по мировому политическому цеху. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 7 апреля

Нервничает и глава Беларуси. Ежедневные совещания, освещаемые в СМИ, шутки и рецепты народной медицины для борьбы с коронавирусом, упования на Бога при гибридном (без объявления карантина) ужесточении противовирусных мероприятий — следствие отсутствия уверенности в эффективности проводимой политики.

Пока что единственной эффективной противовирусной политикой оказались действия китайских властей в Ухане. Всё остальное — отрицание и гибридные карантины — игра на грани фола. Конечно, кризис в итоге накроет всех: и Италию с её тысячами умерших, и Россию, где власть демонстрирует спокойствие, и США, где вирус вышел из-под контроля.

Вопрос в глубине экономической ямы и ожесточённости внутриэлитарной борьбы. Однако элитам карантинных стран будет легче выстраивать коммуникацию с избирателями. По крайней мере, власти в данных государствах проводили чёткую и последовательную политику, направленную на спасение жизней своих граждан.

К слову, это одно из достижений человечества, которое стоит осмыслить. Сто с лишним лет назад, когда бушевала испанка, её долгое время пытались скрыть. Теперь же эпоха невероятной гласности, открытости и гуманизма.

Не сглазить бы.