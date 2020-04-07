Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что для системного решения возникшей проблемы с поправками по «антиколомойскому закону» нужно изменить Регламент Верховной Рады

Что касается рекордного числа поправок (боле 16 тыс.) по так называемому «антиколомойскому закону».

Во-первых отмечу, что это грязная политтехнология, которая заводит работу парламента в тупик (если идти по процедуре, то Верховная Рада до летних каникул должна заниматься только этим законопроектом). Фурса: 16 тысяч поправок в «антиколомойский» закон. Видимо, Коломойский платит за каждую © Facebook, Сергей Фурса

В условиях пандемии COVID-19 и сильнейшего экономического кризиса это недопустимо и даже преступно. И ответственность за такую ситуацию — на людях Коломойского и его союзниках.

Есть ли выход из этой ситуации? Для принятия других законов и кадровых решений будут проводить внеочередные заседания Верховной Рады. К тому же в условиях карантина возможен только такой формат работы парламента. Но для системного решения возникшей проблемы с поправками по «антиколомойскому закону» есть только один выход — изменение Регламента ВР, которое позволит (только в ситуациях с аномально большим числом поправок, например, более 1 тыс.) принимать решения по таким поправкам на уровне профильного комитета, либо другой способ ускоренного рассмотрения таких «политтехнологических поправок».

Иначе возникает фатальный тупик и паралич в законодательной работе парламента, и не только по «антиколомойскому закону», а вообще.