Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Дональд Трамп, не сумев обуздать раздуваемую демократами панику по поводу пандемии, был вынужден пойти по самому плохому для экономики США сценарию

Бывшая председатель ФРС Джанет Йеллен: «Во втором квартале ВВП США упадет на 30%»

Для США это даже не катастрофа! Нет. Это апокалипсис!

Но уважаемая мною г-жа Йеллен, безусловно, права. Все так и будет.

Трамп очень правильно пытался убедить американцев, что эпидемия коронавируса — это неприятно, но нельзя обрушить экономику ради борьбы с ним, потому что в стране начнется массовая безработица, голод, банкротства, потеря всех сбережений, разрушения семей, обрушение доллара, акций, рынка облигаций, цен на недвижимость, выселения из домов и т.д. И тогда, как говорится, живые позавидуют мертвым.

Но Трамп не сумел обуздать панику. Его просто обвинили в том, что он не заботится о нации, а ему надо переизбираться в ноябре. Новый Перл-Харбор: американские врачи предрекли тяжелую неделю для жителей США из-за COVID-19 © AP, John Minchillo

Панику стали раздувать сумасшедшие демократы, затем губернаторы в штатах. Каждый старался не отстать от других в своих карантинных мерах, в своей "заботе" про маленького беззащитного американца.

В обществе возобладали панические тенденции, и оно само стало требовать ужесточения мер, тем более что "доброе заботливое и богатое" государство обещало помочь каждому пострадавшему. Халява сидеть дома и получать субсидии от государства американцам пришлась по душе.

Трамп не смог противостоять тренду на "халявный" карантин и сдался. Вчера он по сути ввел ЧП по всей стране до конца апреля и остановил уже треть экономики США.

Да, рейтинг Трампа сейчас впервые превысил 50%. Американцам понравилась решительность президента и его "забота" о гражданах. Но подождем еще три месяца, когда американцам придется платить по счетам.

Экономика — это не автомобиль, который можно в любой момент заглушить, а потом запустить. За развал экономики придется заплатить.

Американцы сознательно выбрали путь уничтожения своей экономики, потому что их предупреждали о последствиях.

Что ж, пусть так и будет! Как известно, каждая империя уничтожала себя своими руками. Видимо, пришел черед и для Америки, которая явно переоценила свои возможности жить на халяву.