https://ukraina.ru/20250416/borba-s-dostoevskim-i-serdechnyy-pristup-ot-russkogo-yazyka-chto-proiskhodit-vo-lvove-1062554061.html

Борьба с Достоевским и сердечный приступ от русского языка. Что происходит во Львове

Борьба с Достоевским и сердечный приступ от русского языка. Что происходит во Львове - 16.04.2025 Украина.ру

Борьба с Достоевским и сердечный приступ от русского языка. Что происходит во Львове

На западе Украины, во Львовской области таможня и пограничники зорко стоят на страже украинской государственности. Ежедневно они гордо отчитываются, что поймали Украина.ру, 16.04.2025

2025-04-16T16:09

2025-04-16T16:09

2025-04-16T16:09

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На западе Украины, во Львовской области таможня и пограничники зорко стоят на страже украинской государственности. Ежедневно они гордо отчитываются, что поймали на границе очередных "крепостных", пытавшихся сбежать из страны. На встречном направлении задерживают печатные издания, которые "угрожают" безопасности Украины.В частности, 14 апреля сотрудники Львовской таможни на пункте пропуска "Шегини-Медика" во время осмотра автомобиля обнаружили у пожилого украинца "злостную контрабанду" - 34 книги, изданных в РФ. Среди "запрещенки" были романы Льва Николаевича Толстого и Федора Михайловича Достоевского. Мало того, "контрабандист" пытался ввезти на Украину сразу два экземпляра романа "Идиот".На том же пункте пропуска еще одна "контрабандистка" пыталась завезти на Украину альбом с почтовыми марками, изданными в СССР и Чехословакии в 1980-х годах. Марки содержали запрещенные на Украине символы. "Контрабанду" конфисковали и обещают уничтожить. Безопасности Украины теперь, надо полагать, не угрожают ни строки Достоевского, ни изображения чехословацких памятников.В самом Львове бдительные националисты начали новую кампанию по борьбе с букинистами, торгующими на площади возле памятника первопечатнику Ивану Федорову. Книги Булгакова и Достоевского букинисты обычно прикрывают какими-нибудь другими изданиями, но бдительные националисты быстро разоблачили их хитрые уловки, а полиция конфисковала запрещенный товар в ходе очередного рейда в середине апреля."Коварные" букинисты прибегают и к иным изощренным уловкам, переплетая книги. Под обложкой любовного романа на украинском языке может прятаться поэзия Александра Блока. Националисты также утверждают, что если к букинистам подойти, шепнуть на ухо и незаметно сунуть в карман 200 гривен, то можно раздобыть даже томик Максима Горького. Читать его, конечно, лучше в одиночестве и с задернутыми шторами. Националисты в курсе всех этих уловок, и не один доверчивый букинист уже погорел на "контрольных закупках".И, чтобы покончить с этой "угрозой" безопасности Украины, во Львове на днях решили вообще разогнать стихийный букинистический рынок. Львовский горсовет постановил вместо него организовать специализированную книжную ярмарку, где будут продавать только разрешенную украинскую литературу. В горсовете ссылаются на некие сердечные приступы, которые случались с украинскими ветеранами войны с РФ, когда им на глаза попадались русские книги на этом рынке. На этом основании даже сказки Пушкина приравниваются к "оружию"."Мы приняли решение о категорическом запрете продажи чего-либо на русском языке: продажи книг российских авторов, продажи книг на русском языке, продажи любой советской символики", - заявила директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун.Чтобы на новой ярмарке не смели из-под полы продавать Булгакова, мэрия города планирует расщедриться на камеры наблюдения, а также проводить ежедневные рейды муниципальной стражи, которая должна будет обыскивать прилавки в поисках запрещенной литературы и советской символики. О нацистской символике и литературе, которая обычно тоже имеется у букинистов, в постановлении горсовета ничего не говорится.Основным и якобы извечным врагом украинцев объявляются исключительно русские, хотя туда же причисляют и английских классических авторов, если их издавали на русском языке.Для пиара Зеленского во Львов на днях даже "тайно" привозили британского принца Гарри. Ему показали госпиталь и обожженного ребенка, выдав его за "жертву российской агрессии". Однако, как только принц уехал, журналисты выяснили, что ребенок получил ожоги по вине своей пьяной матери, устроившей пожар в доме. Случай произошел еще в прошлом году в львовском жилом районе Сыхов, но ребенок еще находится на лечении. К РФ данный трагический случай не имел никакого отношения, но пострадавший ребенок выглядел достаточно "колоритно" для циничных операторов и продюсеров Зеленского.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что при Зеленском борьба с русскими авторами приобрела огромные масштабы. "Запрет Высоцкого, а затем Жванецкого - стоит рассматривать не только с точки зрения пещерного национализма, который разросся при Зеленском до невиданных масштабов. Но и с точки зрения ущербной личности самого кровавого лидера", - пишет Дубинский.Впрочем, запрет русских книг и авторов имеет и обратную сторону, сказываясь на общем уровне грамотности украинцев и львовян в частности. На этой неделе по соцсетям разошлось видео с опросом на улицах Львова, на котором молодой человек несколько забегает вперед и утверждает, что Россия уже якобы "оккупировала" Волынскую, Днепропетровскую и Полтавскую области.Читайте также: Желание продолжать войну скрывает полную беспомощность. Чем заняты украинские элиты

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эксклюзив, львов, александр дубинский, михаил булгаков, владимир зеленский, федор достоевский, украина, сво, фейк, львовская область