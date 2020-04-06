Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook обратила внимание, как изменилась тематика американских сериалов во время кризиса и к чему таким образом готовят обывателей

На американских каналах стали появляться сериалы о разорившихся богатых семьях и бывшем среднем классе, вынужденных перезжать в глушь или съезжаться с небогатыми родственниками — Schitts Creek, Indebted, Broke и др. «Всё рушится – основа расшаталась». Причины коллапса американской медицины © AP, John Minchillo

Замысел всегда в том, что, лишившись денег, люди наконец начинают ценить то, что за них не купишь — семью, близких, друзей. Все хорошо, но ровно так же пару десятилетий назад все рейтинговые сериалы резко завели главных героев-геев, подменив понятие пропаганды ЛГБТ идеей толерантности. Теперь в моду вводится резкое падение уровня жизни, но его продают как возврат к общечеловеческим ценностям.

Думаю, завтра сериалы расскажут нам очень трогательные истории о том, как на самом деле хорошо безопасно жить среди жестких запретов и ограничений.

Да, так я это к тому, дорогие обличители совка, считающие себя носителями передовых идей, что передовые идеи теперь — это немножко двигаться к совку, жить скромной жизнью соцлагеря под тотальным контролем государства.