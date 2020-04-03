Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что длительный режим жесткого карантина таит в себе новые вызовы для любого государства и общества

Эпидемия и государство.

Месяц карантина — серьёзное испытание. За это время:

— гражданин пройдёт все стадии отчаяния;

— общество может скатиться в депрессию;

— государство может войти во вкус, изобретая новые способы принуждения и контроля.

Результатом будет тотальное отчуждение всех субъектов. Глобальный марш коронавируса. О чем говорит стратегия власти в борьбе с пандемией © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Общество, государство и гражданин у нас и так достаточно разобщены и не всегда понимают друг друга.

Если государство будет жить в своей действительности (борьба с эпидемией), а гражданин в своей (нехватка денег, плохое питание, бытовые неудобства, пьянство и т. д.), то через месяц мы получим на выходе общество рассерженных горожан.

Государству либо придётся осваивать социальные технологии и помогать тем, кто оказался на грани выживания, немонетарными способами (продовольственные карточки, доставка горячего питания, общежития для самоизоляции одиноких и т. д.), либо отчуждение будет нарастать.

Социальные технологии отличаются от медийных и политических тем, что они требуют полноценной коммуникации государства с обществом и действий с опорой на самоорганизованных граждан. Включить режим "федеральный телевизор и таргетированная реклама в соцсетях и агрегаторах" не получится.

Итого:

— голодных придется кормить, спустившись на уровень домохозяйств;

— общественные запросы придется внимательно изучать, а не только мерять рейтинги;

— односторонняя пропаганда даст обратный эффект и вызовет иронию с насмешками.

Бороться надо не только с эпидемией, но и с последующей депрессией в обществе и экономике. А корень депрессии в отчуждении: люди, загнанные в изоляцию, склонны паниковать, ненавидеть и замыкаться в себе.