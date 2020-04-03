Эпидемия и государство.
Месяц карантина — серьёзное испытание. За это время:
— гражданин пройдёт все стадии отчаяния;
— общество может скатиться в депрессию;
— государство может войти во вкус, изобретая новые способы принуждения и контроля.
Результатом будет тотальное отчуждение всех субъектов.
Общество, государство и гражданин у нас и так достаточно разобщены и не всегда понимают друг друга.
Если государство будет жить в своей действительности (борьба с эпидемией), а гражданин в своей (нехватка денег, плохое питание, бытовые неудобства, пьянство и т. д.), то через месяц мы получим на выходе общество рассерженных горожан.
Государству либо придётся осваивать социальные технологии и помогать тем, кто оказался на грани выживания, немонетарными способами (продовольственные карточки, доставка горячего питания, общежития для самоизоляции одиноких и т. д.), либо отчуждение будет нарастать.
Социальные технологии отличаются от медийных и политических тем, что они требуют полноценной коммуникации государства с обществом и действий с опорой на самоорганизованных граждан. Включить режим "федеральный телевизор и таргетированная реклама в соцсетях и агрегаторах" не получится.
Итого:
— голодных придется кормить, спустившись на уровень домохозяйств;
— общественные запросы придется внимательно изучать, а не только мерять рейтинги;
— односторонняя пропаганда даст обратный эффект и вызовет иронию с насмешками.
Бороться надо не только с эпидемией, но и с последующей депрессией в обществе и экономике. А корень депрессии в отчуждении: люди, загнанные в изоляцию, склонны паниковать, ненавидеть и замыкаться в себе.