Экономист Андрей Блинов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что по данным социологической группы «Рейтинг» украинцы больше всего боятся заболеть, а вот чрезвычайное положение их не пугает

Хорошее и важное исследование от группы «Рейтинг» по настроениям населения.

Дам только три слайда, на мой взгляд, самых корневых в этой истории.

Во-первых, из числа работающих 35% указали, что продолжают работать в обычном режиме, а ещё 29% перешли на удалёнку. При этом, судя по всему, 36% на этот период лишились дохода или близки к этому («за свой счёт» следует понимать буквально). Без отдыха и транспорта. Украина ужесточила карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, чего больше всего боятся люди? (У меня, признаюсь, тут полное совпадением с большинством.) Не так много людей боится заболеть, равно как и не купить лекарства. Больше всего опасаются, что заболеет кто-то из близких (64% очень волнуюсь и 24% скорее волнуюсь) и будет затяжной экономический кризис (64% и 23%).

В-третьих, люди не боятся чрезвычайного положения в том смысле, если оно ограничивает их свободы в соответствии с антиэпидемиологической политикой (массовые мероприятия, митинги, въезд/выезд из города). Но уже весьма напряженно многие смотрят на осмотр транспорта и комендантский час. И резко против, если кому-то взбредёт в голову заняться экспроприациями.

Кстати, штраф за нарушения карантина больше всего поддерживают женщины на Западной Украине.

В целом же меры против COVID-19 в Украине 2/3 людей считает достаточными и даже оптимальными.