Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что американская служба CDC, которая, по словам бывшей и.о. министра здравоохранения Украины Супрун, якобы успешно борется с эпидемиями в США, в условиях реального кризиса бездействует

Помните, «Доктор Смерть» Супрун, уничтожая санэпидслужбу Украины, заявляла, что ее заменит аналог американской службы CDC, которая якобы успешно борется с эпидемиями в США? Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 25 марта © бюллетень

Кто не помнит, почитайте у меня.

Знаете, как задействована эта великая CDC в борьбе с коронавирусом? А никак! Ее бывший директор в USA Today сокрушается, что раньше при эпидемиях журналисты каждый день звонили в эту службу, а сейчас последнее медийное мероприятие сей великий борец с зомби-апокалипсисом провёл 9 марта.

И ради этого надо было гробить санэпидслужбу?!