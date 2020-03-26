Помните, «Доктор Смерть» Супрун, уничтожая санэпидслужбу Украины, заявляла, что ее заменит аналог американской службы CDC, которая якобы успешно борется с эпидемиями в США?
Кто не помнит, почитайте у меня.
Знаете, как задействована эта великая CDC в борьбе с коронавирусом? А никак! Ее бывший директор в USA Today сокрушается, что раньше при эпидемиях журналисты каждый день звонили в эту службу, а сейчас последнее медийное мероприятие сей великий борец с зомби-апокалипсисом провёл 9 марта.
И ради этого надо было гробить санэпидслужбу?!