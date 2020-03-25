Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в соцсети Facebook заметил, что идею о снятии санкций с России поддержал и генеральный секретарь ООН

Без всякого злорадства констатирую, что наши украинские соседи, устроившие истерику по поводу моей недавней инициативы отказаться на взаимной основе от любых односторонних экономических санкций, введённых в обход Совета Безопасности ООН, вновь оказались в совсем не гордом одиночестве. Генсек ООН призвал прекратить войны, чтобы остановить коронавирус © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с соответствующим призывом к странам «двадцатки».

Надеюсь, что разумная и ответственная часть «двадцатки» отреагирует хотя бы политически, если не практически, уже в ходе завтрашнего видеосаммита.

Подозреваю, что в Киеве, пусть и со скамейки запасных, будут теперь следить за дискуссией мировых лидеров с особым волнением.