Без всякого злорадства констатирую, что наши украинские соседи, устроившие истерику по поводу моей недавней инициативы отказаться на взаимной основе от любых односторонних экономических санкций, введённых в обход Совета Безопасности ООН, вновь оказались в совсем не гордом одиночестве.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с соответствующим призывом к странам «двадцатки».
Надеюсь, что разумная и ответственная часть «двадцатки» отреагирует хотя бы политически, если не практически, уже в ходе завтрашнего видеосаммита.
Подозреваю, что в Киеве, пусть и со скамейки запасных, будут теперь следить за дискуссией мировых лидеров с особым волнением.