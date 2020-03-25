Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook замечает, что у нынешнего Кабмина практически нет шансов выработать хороший сценарий выхода из кризиса

Бедный-бедный Зеленский. Западные СМИ жалеют президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Д.Шмыгалю надо поддерживать реальный сектор украинской экономики относительно дешевыми деньгами, а с другой — как это делать в условиях огромного давления на гривну, и Я.Смолий не знает.

Интересно, какой сценарий выберут наши финансовые власти? Очень трудные задачи перед ними стоят. Судите сами: обваливается гривна — быстро растут затраты на обслуживание внешнего долга и на приобретение импортных потребительских товаров и продуктов. Укрепляется гривна — резко снижаются валютные доходы и резервы Украины.

Наконец, Кабмин так и не представил свой антивирусный план, думаю, апрель будет пострашнее.