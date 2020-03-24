Украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга на своей странице в соцсети Facebook написал, что заявления главы МВД Арсена Авакова не стоит воспринимать как обычное политиканство, за ними стоит план по перехвату власти

Идиотизм или холодный расчет? Аваков анонсирует голод.

Зачем он это делает? Делает, конечно, в стандартной манере — будто заботясь о нас с вами, но при этом, как министр внутренних дел, посылает сигнал всей стране: ребята, дело плохо — уже через месяц многие из вас будут пухнуть от голода.

Это тот человек, который является одним из самых главных факторов разрушения Украины, который на протяжении последних шести лет системно уничтожает её. И вот сегодня, вместо того, чтобы быть занятым своей непосредственной работой по обеспечению правопорядка и уменьшению паники, он поступает с точностью до наоборот. Он усиливает панику и провоцирует криминальный элемент. «Альтернативный президент». Что предполагает антикризисный план Авакова © пресс-служба А.Авакова

И я не думаю, что это просто идиотизм. Это похоже на продолжение того действа, в которое многие из нас никак не хотят поверить: а именно в то, что Майдан — это был только первый акт в спланированном уничтожении нашей страны, что все убийства и Гражданская война на Востоке — это все звенья одной цепи, к которым сегодня целенаправленно присоединяют еще что-то страшное, маскируя это под карантин.

Когда я, как гражданин, пишу у себя на странице о проблемах и вызовах, которые сегодня самым острым образом стоят перед нами, и когда я требую от Правительства серьезных системных ответов и главное(!) серьезных системных действий, которых мы только и ждем от него, то писать об этом и требовать — это моя гражданская обязанность и мой долг. Так мы заставляем Правительство работать.

Но когда Правительство, вместо ответов на вопросы о том, что делать людям, которые потеряли средства к существованию, заявляет, что таким людям скоро не на что будет купить хлеба, и что, как оказывается, никаких мер еще предпринято не было, и что они еще только над этим задумались — я понимаю, что кто-то осознанно идет на обострение ситуации.

Слишком уж многое было списано на идиотизм — они не идиоты. Аваков, во всяком случае, не такой. Этот точно знает, чего он хочет, и знает, что он будет делать.

Если министр внутренних вашего государства лично ручается перед судом за убийц, которых, благодаря его поручительству, выпускают на свободу; если министр внутренних дел вашего государства создает, финансирует и вооружает бандформирования, которые безнаказанно действуют по всей стране; если министр внутренних дел вашего государства человек не имеющий ни принципов, ни совести и если молится он одному единственному богу — деньгам; то в вашей стране защитить вас некому, ибо первый убийца и грабитель — это ваш министр внутренних дел.

Его сегодняшнее заявление о голоде — это не идиотизм. Боюсь — это план. И где-то здесь лежит очень большой интерес Арсена Борисовича Авакова.

Сегодня стала понятно: ему паника выгодна. Она ему нужна.