Государство должно помогать людям, а не делать их жизнь хуже!
Вместо того, чтобы вывести на линии дополнительный транспорт и с помощью его количества отвадить пассажиров от штурма маршруток, МВД запускает в больших городах патрульные группы, которые будут следить за соблюдением перевозчиками правил карантина.
В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок во время карантина в стране. Во всех остальных регионах эту работу будут выполнять сотрудники патрульной полиции.
Интересное решение, но ведь людям нужно создать условия как добираться на работу. Что-то новые реформы делают жизнь только хуже!