Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал намерение властей страны вместо того, чтобы решать транспортные проблемы во время карантина, запустить патрули МВД

Государство должно помогать людям, а не делать их жизнь хуже! Как живёт Украина на жёстком карантине. Взгляд из Киева, Львова, Житомира, Черновцов и Днепра © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вместо того, чтобы вывести на линии дополнительный транспорт и с помощью его количества отвадить пассажиров от штурма маршруток, МВД запускает в больших городах патрульные группы, которые будут следить за соблюдением перевозчиками правил карантина.

В Днепре, Харькове, Одессе, Львове, Киеве и Киевской области созданы специальные мобильные группы, которые будут проверять, как оказываются услуги пассажирских перевозок во время карантина в стране. Во всех остальных регионах эту работу будут выполнять сотрудники патрульной полиции.

Интересное решение, но ведь людям нужно создать условия как добираться на работу. Что-то новые реформы делают жизнь только хуже!