Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что условия по принятию закона о земле, высказанные депутатами Рады в адрес МВФ, как минимум не уместны

Украинские депутаты говорят, что проголосуют за закон о рынке земли только если будет гарантия, что МВФ даст денег. Типа «деньги вперед». Согласительный совет Рады: «Вставай, страна огромная!..» и неизбежный рынок земли © Facebook, Верховна Рада України

Интересно, кому тут нужны деньги, кого нужно спасать, украинскую экономику или МВФ. Кто тут торгуется с позиции силы?

Или украинские депутаты реально верят, что за МВФ стоит Сорос, которому так неймется купить украинский чернозем? Вот ведь расстроятся…

И да, гарантией того, что МВФ даст деньги после принятия закона о рынке земли есть принятие перед этим антиколомойского закона. Все просто