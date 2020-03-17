Украинские депутаты говорят, что проголосуют за закон о рынке земли только если будет гарантия, что МВФ даст денег. Типа «деньги вперед».
Интересно, кому тут нужны деньги, кого нужно спасать, украинскую экономику или МВФ. Кто тут торгуется с позиции силы?
Или украинские депутаты реально верят, что за МВФ стоит Сорос, которому так неймется купить украинский чернозем? Вот ведь расстроятся…
И да, гарантией того, что МВФ даст деньги после принятия закона о рынке земли есть принятие перед этим антиколомойского закона. Все просто