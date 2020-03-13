Примирение на марше. В копилку к нападению на Сивохо.
«После возвращения части Донбасса и Крыма под контроль Киева, на территориях этих регионов будет введен переходный период декоммунизации. Об этом рассказал директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".
Дробович заявил, что самые откровенные элементы коммунистической символики на Донбассе и в Крыму будут демонтированы. Однако Институт нацпамяти должен разработать механизмы для диалога с местными жителями касательно декоммунизации в этих регионах".
Глава Украинского института национальной памяти сообщил, что памятник главному атаману Симону Петлюре все же будет установлен в Киеве.
Также Дробович добавил, что, по его мнению, закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" является "хорошим и качественным и его достаточно, чтобы выполнять нормы".