Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook заметил, что после оглашения планов директора Украинского института нацпамяти Антона Дробовича о декоммунизации Крыма и Донбасса перспективы примирительного диалога с мятежным регионом становятся весьма призрачными

Примирение на марше. В копилку к нападению на Сивохо.

«После возвращения части Донбасса и Крыма под контроль Киева, на территориях этих регионов будет введен переходный период декоммунизации. Об этом рассказал директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович в интервью информагентству "Интерфакс-Украина". Наци на Украине показали зубы © Страна.ua

Дробович заявил, что самые откровенные элементы коммунистической символики на Донбассе и в Крыму будут демонтированы. Однако Институт нацпамяти должен разработать механизмы для диалога с местными жителями касательно декоммунизации в этих регионах".

Глава Украинского института национальной памяти сообщил, что памятник главному атаману Симону Петлюре все же будет установлен в Киеве.

Также Дробович добавил, что, по его мнению, закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" является "хорошим и качественным и его достаточно, чтобы выполнять нормы".