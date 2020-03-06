Вот и первый зашквар. Быстренько они.
Вчера на ток-шоу новый премьер выступает за поставку воды в Крым, ссылаясь на то, что мы должны гуманитарно хотя бы поддерживать наших людей там.
Я прям сильно удивилась, неужто адекватный, неужели вразумительные подвижки прям из уст высокого чиновника. Но нет. Через пару часов он выдаёт пост, что, мол, ошибочка вышла, его не так поняли, и мы сначала должны вернуть Крым, и только потом давать воду, так как этой водой будут пользоваться российские военные.
Переводя на нормальный язык: вы там пока сидите без воды, страдайте, можете даже умирать, а мы будем делать сочувствующее выражения лица и останемся верными евроатлантическому курсу.
Какое-то ча-ча-ча получается — шаг вперёд и два назад.