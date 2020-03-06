Корреспондент издания Strana.ua Олеся Медведева на своей странице в соцсети Facebook прокомментировала изменчивую позицию Дениса Шмыгаля по поводу возможности подавать воду в Крым

Вот и первый зашквар. Быстренько они.

Вчера на ток-шоу новый премьер выступает за поставку воды в Крым, ссылаясь на то, что мы должны гуманитарно хотя бы поддерживать наших людей там. Шмыгаль за сутки трижды поменял позицию по поставкам воды в Крым, теперь он готов везти ее туда «хоть бутылями» © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Я прям сильно удивилась, неужто адекватный, неужели вразумительные подвижки прям из уст высокого чиновника. Но нет. Через пару часов он выдаёт пост, что, мол, ошибочка вышла, его не так поняли, и мы сначала должны вернуть Крым, и только потом давать воду, так как этой водой будут пользоваться российские военные.

Переводя на нормальный язык: вы там пока сидите без воды, страдайте, можете даже умирать, а мы будем делать сочувствующее выражения лица и останемся верными евроатлантическому курсу.

Какое-то ча-ча-ча получается — шаг вперёд и два назад.