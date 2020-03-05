Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что новый состав Кабмина ввиду своего непрофессионализма провалит все реформы, кроме распродажи украинского чернозема

Украина. Поздравляю Рината Ахметова и моих друзей в его команде! Новый премьер Денис Шмыгаль представляет олигарха Рината Ахметова, в отличие от предыдущего премьера Гончарука, который был от олигарха Пинчука и от группы фондов Сороса. Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике © РИА Новости,

Денис Шмыгаль большую часть проработал бухгалтером Львовского автобусного завода. Сначала младшим бухгалтером, потом просто бухгалтером, потом старшим бухгалтером. Правительство по прежнему осталось правительством ПТУшников. Там все почти без опыта и без приличного образования. Провалят все. Кроме распродажи украинского чернозема. Получается, что большую часть чернозема отдадут Ахметову.

Есть и конспирологическая версия. Якобы, Зеленский выгоняет людей Сороса, потому что они связаны с Демократической партией США. Зеленский понял, что демократы проиграют выборы, Трамп останется президентом и нужно срочно переметнуться на сторону Трампа.

Значит, теперь Зеленский будет сдавать Трампу компромат на Джо Байдена, который вместе с сыном миллионами воровали на Украине.