Ожидаемое обновление правительства и его главы – почти состоявшийся факт. Премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке, а список новых «технократов» накануне появился в сети. Этой новостью недовольны все, но каждый по-своему

Бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что от перестановки слагаемых сумма не изменится: «Глядя на новый состав Кабмина ищу поводы для оптимизма. Получается с трудом. Шмыгаль. Не замечен в успешных проектах. Везде, где работал, с трудом задерживался более чем на год. Ознакомьтесь с биографией и вспомните слово «летун». Не слишком переборчив. Работает со всеми. Янукович (Шмыгаль при нем промышлял в Львовской ОГА). «Удар» (был помощником депутата Чернеги).

«Народный контроль» — баллотировался в Львовский облсовет от Добродомовского проекта. Теперь вот — «Слуга народа». Не обладает талантом публичного выступления. Но он экономист и с амбициями — это гипотетический плюс. Таким же печальным выглядит и остальной озвученный состав Кабмина: Милованов, Малюська, Кулеба… Вывод прост: народу лучше точно не будет, и этот состав ненадолго. И да, им же надо время на аудит, собственную программу, сто дней, сто антисоциальных «реформ» и пару пресс-конференций об успехах. Потом можно и сливать».

Журналист Вячеслав Чечило сконструировал специальные слова для описания ситуации в украинской политике: «Украина опять пошла по кругу — на новый заход. «Кабмин Яценюка» сменяет «Кабмин Гройсмана». В «Слуге народа» правительство Шмыгаля уже благостно назвали правительством «спокойных технократов». «Слуг» можно понять — хочется спокойно насладится доступом к власти, хочется стабильности и упорядоченности, чтобы все замерло как есть и ничего не менялось. Но, боюсь, этим мечтам не суждено будет сбыться. «Стабилизец» — это вовсе не то, чего ждет избиратель. И это точно не то, что народу обещал на выборах Владимир Зеленский».

Политолог Владимир Фесенко разложил по полочкам, почему происходит кадровая ротация: «Алексей Гончарук уходит с должности Премьер-министра потому, что этого захотел Президент Зеленский. Главная причина — разочарование и недовольство не столько деятельностью Гончарука, сколько деятельностью правительства в целом. В январе Президент дал Гончаруку «еще один шанс». Но события и процессы февраля показали, что правительство неудовлетворительно справляется с текущими проблемами (снижение поступлений в бюджет; противодействие рискам эпидемии короновируса; проблема с задолженностью по зарплате шахтерам; невыполнение обещаний по снижению коммунальных тарифов; и др.) и может не справиться с рисками глобального экономического кризиса для Украины. Сначала Зеленский хотел просто укрепить правительство более опытными министрами, но затем пришел к выводу, что надо полностью поменять правительство. Возможно, последней каплей стали данные социологических опросов, которые зафиксировали резкое снижение доверия к правительству и рост недовольства деятельностью Премьер-министра Гончарука. Президент Зеленский — зеркало настроений своих избирателей. Раз они стали проявлять все большее недовольство деятельностью правительства, то и Президент отразил эти настроения. Премьер Украины Гончарук переходит в оборону. Как поступит Зеленский? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Еще одна популярная тема (особенно со стороны зарубежных журналистов) — поменяется ли экономическая политика в связи со сменой правительства? Кого-то успокою, кого-то разочарую: Курс на экономические реформы и европейскую интеграцию сохраняется, так как этот курс поддерживает Президент Зеленский. В частности, это касается утверждения и реализации земельной реформы. Но возможны тактические коррекции экономической политики. Новое правительство будет более прагматичным и осторожным. В значительной мере деятельность нового правительства будет направлена на решение текущих социально-экономических проблем и подготовку к нейтрализации потенциальных рисков глобального экономического кризиса, который надвигается на весь мир».

Бизнесмен Евгений Черняк убежден, что страна движется в обратном направлении: «Странное решение, конечно! Хорошо же ездил на самокате. Что еще нужно, чтобы быть Премьер-Министром Украины?! Конец короткой истории неподтвержденных амбиций, потерянного времени и лузерства. Но кого это интересовало когда-нибудь в Украине? У Украины этих полугодий же много, правильно? Люди продолжают уезжать, сырьевой пылесос вытягивает пшеницу, бурштын и подсолнечник, тарифы растут, траты на чиновников почти половина бюджета страны! Ничего, нужно подождать ещё немного. Сколько ждать? Немного. Так всё движется в обратном направлении. Каждый день страна теряет позиции, снижает свое участие в мировой экономике, теряет трудовые ресурсы.

Чем дольше ждать, тем больше потерь. Ждать можно когда все улучшается. Ничего, ждите. Пошли по новому кругу обещаний. Посмотрим, чем теперь порадуют, но напоминаю: Хуперлупы, стартап-нации, баржи с арбузами, 40% роста экономики и шёлковые пути уже были. Улицы переименовывали. Памятники сносили. На самокатах по Кабмину ездили».

Писатель Ян Валетов тоже отрефлексировал тему: «У меня одного впечатление, что смена Кабмина у нас идет по сценарию фильма "Свидание вслепую"?

Мне всегда казалось, что схема "абы кто, но только не эти" ведет к неприятностям. И события этот тезис подтверждали регулярно.

Я понимаю, что ппц в нашей политической жизни (да и в экономике) ликвидировать нельзя — это несущая конструкция. Нет ппца — нет жизни, как без воды на Марсе. Но объясните мне, ради Бога, какой глубинный смысл в перестановках такого уровня? Что такого может сделать никому неизвестный Шмыгаль, чего бы не мог сделать никому неизвестный Гончарук? Эпическая битва соросят против коломойчиков (прекрасная в своей бессмысленности), в которой, похоже, победа как всегда достанется сидящему в окопе Ахметову».

Политолог Олеся Яхно написала о завышенных ожиданиях и прозрении народа: «По поводу частичной/полной смены правительства. Период решений на ходу/по ходу, то есть, эмоционального лидерства, на волне высокого электорального результата на выборах, президентских и парламентских, судя всему, заканчивается. Просто это уже не работает. Часть народа начинает прозревать — в том смысле, что ожидания были завышены, и нереализуемы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Быстрый мир невозможен. Как и быстрое повышение социальных стандартов. А быстрая борьба с коррупцией свелась к пиару и разборкам с политическими оппонентами. Рейтинг власти закономерно падает, и будет дальше снижаться. А при отсутствии стратегического подхода всегда будут доминировать тактические интересы отдельных персоналий/ групп. Отсюда — определённая противоречивость и хаос в принятии/выработке решений. Отчётливо видно давнее противоречие — между интересами олигархов и глобальными правилами игры. Бессистемность и хаотичность в любом случае долго не может продолжаться. И сейчас, по большому счету, идёт борьба за то, кто построит эту самую систему. Тот и будет настоящим лидером».